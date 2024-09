Sergio Romero podría recibir una grave multa y días de arresto por su pelea con hinchas de Boca en el Superclásico

El arquero firmó una contravención que le realizó la policía y se expone a un castigo por ‘incitar al desorden’ después del cruce con un plateísta de Boca.

Sergio Romero no atraviesa un buen presente en Boca y quedó en el ojo de la tormenta por su pelea con los hinchas tras el Superclásico con River. El arquero ya había bajado la escalera hacia el vestuario pero un insulto lo sacó de eje y terminó regresando para quedar cara a cara con los plateístas.

Por lo sucedido la Policía de la Ciudad le labró una contravención por incitar al desorden y la violencia.

Según detalló el periodista César Luis Merlo, los órganos de Seguridad podrían imponerle una grave sanción.

Salvo que arregle una ‘probation’, como suele suceder, la pena es de multa de $10.000 a $50.000 pesos o de 5 a 30 días de arresto.

Al ser deportista, la sanción se eleva al doble.

El caso está siendo investigado por el fiscal Maximiliano Vence y la policía analiza las imagenes de las cámaras para identificar a los hinchas y verificar cómo actuó Romero.

“Me puteó con tantas ganas que me encontró”

“Ofrecer disculpas a los hinchas de Boca. Cuando el hincha me insultó, no pude pensar en el momento y se me fue la cabeza. Me puteó con tantas ganas que justo me encontró. Me estaba yendo y se me fue la cabeza y volví a buscarlo. Le ofrezco mis disculpas al hincha que me insultó porque está en su derecho”, dijo el arquero de 37 años tras los incidentes.

Y agregó: “Me puteó con tantas ganas que justo me encontró, me estaba yendo tranquilo pero caliente, no quería que suceda pero ya está, le ofrezco mil disculpas, estuvo mal la reacción. Están en su derecho de expresarse y ya está”.

Además, también hizo mención a la contravención: “Ya la firmé. Y le ofrecí la disculpas al policía que me lo trajo. No se puede incitar a al violencia, generar tumulto, hoy se generó por mí y pido disculpas”.

Fuente: La Opinión Austral