Pesca nacional: Puerto Deseado a la espera de las definiciones de la cuota de merluza

Desde la STIA precisaron que actualmente las plantas de procesamiento de alimento trabajan por debajo del 40% de su capacidad. «La merluza es un pescado fresco se la puede procesar y eso generará puestos de trabajo», dijo Diego Martos de esa entidad sindical.

El escándalo por el supuesto pedido de coimas por un monto de USD 15 millones a un grupo de empresas pesqueras generó que el Consejo Federal Pesquero retrase la renovación de la cuota de distribución de la merluza hubbsi, la de mayor volumen, pero avance con las de merluza negra y polaca. La distribución merluza hubbsi había quedado pendiente para ser debatida en la semana del 18 de septiembre pasado, pero sin consensos no hubo anuncio de parte del órgano federal. Sucede que el tema está caliente ante las denuncias del diputado bonaerense Gustavo Pulti que solicitó a la Justicia que se investigue un supuesto pedidos de pagos ilegales.

En Santa Cruz, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) analizó cómo transcurrió la actividad en las plantas en tierra, luego que fue cerrada la zafra del langostino. Mientras, aguardan las próximas definiciones, se esperanzan con una pronta reactivación laboral.

Diego Martos, secretario general de la STIA en Santa Cruz, dijo que por estas semanas “hay poco trabajo, esperamos que llegue la materia prima a Puerto Deseado, pero la espera se hace difícil“.

“En la STIBA también hay un escenario difícil, llegaron algunos barcos pero no fue suficiente la reactivación”, indicó.

Sin embargo, el gremio de la industria de la alimentación sigue minuto a minuto las definiciones que debe tomar el Consejo Federal Pesquero en relación a la distribución de Cuotas Individuales Transferibles de Captura de la especie merluza hubbsi.

“Estamos a la espera de las definiciones nacionales sobre ese recurso, hay un pedido para que se traigan a Santa Cruz 30 mil toneladas de merluza“, “sería positivo que eso suceda ya que será importante para Deseado por que generará movimiento en el puerto y las plantas de alimentación”, describió.

En paralelo, marcaron que la zafra del langostino -ya cerró- no generó trabajo genuino en las plantas de procesamiento de alimentos. “La temporada habrá sido positivo en descargas y exportaciones, pero en tierra no se vio el movimiento”, lanzó Martos.

“Si se consigue esa cuota de merluza habrá una gran actividad, estamos esperando que se beneficie a Santa Cruz y con ello a los trabajadores”, subrayó.

Puestos

En otro orden, el gremialista precisó que los puestos de trabajo en las plantas de alimentación “se sostienen, pero no se incorpora nueva mano de obra“, “hoy se implementa el trabajo desde las cooperativas. No estamos de acuerdo con esta modalidad, pero entendemos que la gente necesita trabajo a pesar que no sea conveniente la modalidad”.

Señaló que el trabajo registrado en este sector de la pesca nacional se sostiene de igual manera desde el 2007 y oscilan los 370 puestos. “Los restantes están como monotributistas, modo cooperativa, escenario que se repite en Caleta Olivia y Puerto San Julián y buscamos alternativas para solucionar estas condiciones de trabajo”.

Por último, dijo que la ausencia de trabajo no generó grandes conflictos sociales pero “la espera que haya certeza y la actividad crezca para todos”.

Fuente: La Opinión Austral