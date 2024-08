Vidal tomó juramento a las nuevas Autoridades de Desarrollo Social y Educación

En una emotiva ceremonia, el gobernador Claudio Vidal tomó juramento a la nueva ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas y a la nueva presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido. Vidal tuvo palabras de mucho agradecimiento para la ministra saliente, Jazmín Macchiavelli.

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó la ceremonia de asunción de las nuevas autoridades de las carteras de Desarrollo Social y Educación.

Se trata de Iris Rasgido, nueva presidenta del Consejo Provincial de Educación; y de Luisa Cárdenas, la nueva ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración.

Con el Salón Blanco de casa de Gobierno colmado, el mandatario reconoció “el esfuerzo de todos los que fueron parte de los equipos, tanto de Educación como del Ministerio de Desarrollo Social”.

Reconoció a la ministra saliente, Jazmín Macchiavelli, con mucho afecto, dijo de ella que “además de ser una amiga incondicional, una mujer muy trabajadora, leal; la verdad es que estuvo en los momentos más difíciles de Desarrollo, en donde había que reordenar ese ministerio, en un momento clave como lo fue la emergencia climática. Te vimos ahí cumpliendo con tu función, al lado del vecino, llevando asistencia, llevando ayuda, trabajando incansablemente. Gracias por todo lo que hiciste hasta acá. Lo vas a seguir haciendo, porque además, ¿quién te va a parar? Te gusta laburar y está en nuestros genes, así que felicitaciones por eso”.

Vidal le pidió a las nuevas autoridades de Desarrollo que ese ministerio necesita “ser transformado para que realmente sea un ministerio que esté a la altura de las circunstancias en un momento clave del país, de nuestra provincia. Yo siempre en esto recalco la presencia del Estado, en este caso a través del Ministerio de Desarrollo, justamente en los lugares en donde hay más necesidad. Y también soy un poquito crítico, porque a veces estas ayudas que se generan a través del ministerio, y entiendo la situación, vengo desde muy abajo, conozco la pobreza desde muy cerca; a veces terminan perjudicando al futuro, al individuo, a las familias. Yo creo que el ministerio tiene que tener una mirada mucho más amplia. Ayudar, sí. Pero desde ese ministerio tenemos que comenzar a generar oportunidades”.

El mandatario también reconoció el valor de la nueva titular del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, sobre quien dijo que se trata “de esas docentes que aman su profesión y que les gusta educar, así que creo que vas a hacer un excelente trabajo, vas a tener una gran gestión, te vamos a ayudar, no es que te vamos a dejar sola, y eso lo sabés y lo tiene que saber el resto del equipo”.

Consideró que “la educación es un tema pendiente hace muchos años en esta provincia, no es fácil regularizar, acomodar una situación que viene de muchos tropezones durante tantos años”. En esta gestión logramos algo muy importante, con mucho diálogo, logramos cerrar paritarias y que las clases después de 17 años vuelvan a comenzar y que nuestros hijos puedan ir a las escuelas. ¿El problema cuál fue? El problema fue que las escuelas no estaban en condiciones, que no tenían agua, que no tenían calefacción”.

Describió que “a veces el presidente del Consejo (CPE) comienza a hacer el trabajo de arquitecto o de maestro mayor de obra, porque también lo tiene que ir aprendiendo”.

Recordó que “la educación es una de nuestras principales prioridades” y que “lo triste de esto era que nos criticaban los que generaron el daño durante mucho tiempo, pero ya está, es parte del pasado, hicimos lo que teníamos que hacer, recorrimos escuelas, trabajamos en un plan de mantenimiento, sé que trabajando vamos a salir adelante”.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios