Vidal anunció que Salud, Educación y Entes Provinciales no adherirán a asuetos municipales

El gobernador Claudio Vidal se encuentra de visita en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, la cual celebrará este sábado 24 de agosto sus 191 años, donde recorrió escuelas, viviendas y el Hospital Seccional Armando Zamudio. Celebró la creación de la Empresa Provincial de Alimentos, e hizo el anuncio de que los organismos provinciales no se adherirán a los asuetos que den los municipios de la provincia.

El mandatario provincial junto a integrantes de su equipo de trabajo llegó hoy muy temprano a la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, donde fue recibido por la intendenta Analía Farias. En la oportunidad, visitó las instalaciones del Municipio, distintas instituciones educativas, viviendas y el nosocomio local.

En ese marco, el Gobernador aprovechó la ocasión para que sepan todos los vecinos de la provincia de Santa Cruz que de “ahora en adelante los hospitales y las escuelas, el sector educativo y de salud, no se adhieren más a ningún asueto municipal”. En ese sentido, Vidal aclaró que esta es una situación que se viene dando desde hace mucho tiempo en los centros estatales y en una provincia en donde se trabaja día a día para mejorar la educación, la salud lo que se tiene que hacer, es justamente trabajar y no aprovechar cualquier situación o día de conmemoración histórica para no hacerlo. “Esta comienza a ser una provincia distinta, son tiempos nuevos y a partir de ahora se trabaja así que no hay más asueto para los entes provinciales, más allá de que los municipios tomen la decisión de tener el día con asueto. Esta es una decisión que acaba de ser tomada”, recalcó.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo desde el gobierno para poder avanzar, para poder sacar esta provincia adelante. No es fácil la situación pero estamos muy seguros de que vamos a salir adelante, pero para que eso suceda todos tenemos que trabajar, ser más responsables, y amar nuestra provincia”, agregó.

Empresa Provincial de Alimentos

Otro de los temas a los que se refirió el mandatario provincial en Piedra Buena, es la reciente sanción como ley del proyecto, para la creación de la Empresa Provincial de Alimentos. Al respecto, indicó: “Es uno de los proyectos más esperados por parte de algunos productores de distintas localidades o de la totalidad de los productores”, subrayó.

“Algunos diputados no estaban de acuerdo por eso no pudo darse en la primera sesión cuando se hizo la presentación del proyecto de ley. Hoy la situación es otra, ayer después de haber pasado este proyecto por comisión se aprobó, por mayoría simple. Ya comenzamos a reglamentar, a conformar el directorio de esta empresa estatal de alimentos. vamos a llamar a un concurso público y voy a solicitar que participen los que realmente tengan ganas de trabajar y que quieren a su provincia y apuesten al desarrollo y la producción”, explicó. A la vez que estimó que en los próximos meses se podría empezar a poner en marcha la misma. “Calculo que en los próximos meses podemos estar dando los primeros pasos. Sin tener conformada la empresa estatal de alimentos, ya estamos trabajando con los productores de Gobernador Gregores, y después de muchos años hace una semana atrás, comenzaron a desmontar parte de lo que es Islas Fea. La verdad que es un lugar que puede ser muy productivo pero también estuvo durante muchos años muy abandonado bueno. Se está trabajando en el desmonte con toda la maquinaria de Fomicruz, Vialidad Provincia, y el Consejo Agrario”, detalló.

“En los próximos días vamos a estar haciendo el anuncio de un proyecto importantísimo que tiene que ver con el agro. Es el primer paso antes de comenzar a producir el alimento balanceado que es una de las partes que va a tener esta empresa estatal, y por otra parte es una fábrica de enlatados que va a tener el trabajo de enlatar por ejemplo merluza u otros recursos que tenemos en la provincia”, anticipó el Gobernador. Asimismo, dijo que “la idea es que en el primer año en el agro, se pueda aportar la semilla, y de ese modo, garantizar la compra del producto para ser tratado en la planta de alimento balanceado.

Agenda en la localidad

“Como es de costumbre llego así a las localidades y recorro las distintas instituciones no lo hago solamente acá en Piedra Buena, lo hago en toda la provincia, y me parece a mí que es la forma muchas veces de detectar cómo están funcionando realmente los hospitales, las escuelas, los entes provinciales en cada una de las localidades”, señaló el gobernador Claudio Vidal en este nuevo encuentro con la comunidad. Además, destacó que estuvo en

la Escuelita del Río, que es de las más conocidas a nivel provincial por los distintos problemas que ha atravesado en la historia y que fueron de público conocimiento. Por este motivo, se comprometió a seguir trabajando, a aportar lo que se pueda desde el Estado en esta difícil situación. “La idea es trabajar para reactivar obras que en algunos de los casos se terminaron de cancelar pero que nunca se terminaron. Así como otras obras que hay en la provincia en donde alguna vez se pagó el inicio de las misma pero nunca se comenzaron y otras que se terminaron pero que no quedaron en condiciones, esa es nuestra tarea acá en Piedra Buena también”, remarcó.

Además de la visita a distintas instituciones y espacios, la comitiva encabezada por Claudio Vidal, llevará adelante algunas entregas para emprendedores.

Resumen de gestión

En relación a la presentación del informe de gestión de los primeros meses de Gobierno, Vidal resaltó: “El jefe de gabinete estuvo trabajando muchísimo lo veíamos muy concentrado estos días en su informe y con mucha comunicación con los diputados así que, la verdad que esto no deja de ser un gobierno con mucho diálogo”. “El Jefe de gabinete es una persona extraordinaria, honesta, y trabajadora”, cerró.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios