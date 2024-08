Paro docente en Santa Cruz: «Que los legisladores piensen en la Constitución cuando debatan este proyecto y no lo voten»

En vísperas del comienzo del debate en el Congreso Nacional, el secretario general de la Asociación Docentes de Santa Cruz, Javier Fernández, dialogó con «La otra Gestión» programa que se emite en Radio Nuevo Día 100.9, en el marco del paro nacional que se desarrolla este miércoles.

Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, habló con Radio Nuevo Día 100.9 en el marco del paro que se desarrolla en toda Santa Cruz y a nivel nacional, convocado por CTERA en el marco del debate que comenzará a darse Educación obligatoria en la República Argentina como servicio estratégico esencial.

Al respecto, el secretario general expresó: «Que los legisladores piensen en la Constitución cuando debatan este proyecto y no lo voten, que se dediquen a resolver» y agregó: «Hoy no hay conflicto, estamos dialogando y resolviendo, pero no se nos puede quitar el derecho a huelga.»

En ese mismo sentido, Fernández resaltó: «Nadie se detuvo a pensar en los detalles de la aplicabilidad, ¿ qué significa guardia mínima? ¿Qué un docente va a atender a varios grados? Tenemos que pensar un poquito». «Cuando hay acuerdos, las medidas cesan, pero cuando eso pasó, aparecieron otros problemas porque el sistema está colapsado cuando por años se dijo que teníamos escuelas de lujo» añadió Fernández en referencia a la situación en Santa Cruz donde, a pesar del acuerdo salarial, muchas escuelas no pueden brindar clases normalmente por problemas estructurales.

Consultado por la postura de los legisladores santacruceños, el referente de ADOSAC indicó: «No es clara la postura de todos los diputados, pero nosotros como docentes les pedimos que no acompañen esta propuesta.»

Al hablar del anuncio del gobierno provincial que ayer comunicó que los estatales no pagarán impuesto a las ganancias, Fernández indicó: «Creo que es una decisión acertada, nosotros ayer antes de ser convocados habíamos interpuesto una medida cautelar en la justicia federal y hoy lo haremos en la justicia provincial porque para nosotros el salario no es ganancia.»

Por último, respecto de la búsqueda del sindicato, concluyó: «Buscamos que a fin de año el docente inicial llegue al costo de la canasta básica»

Fuente: Diario Nuevo Día