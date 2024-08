Corina Machado rechazó la propuesta de Lula de convocar nuevamente a elecciones: «Es una falta de Respeto»

corina machado y gonzález urrutia



La líder opositora María Corina Machado rechazó sin vueltas la posibilidad de convocar a nuevas elecciones en Venezuela. La propuesta la sugirió Lula con el apoyo de Petro, quienes intentan oficiar de mediadores entre Maduro y el antichavismo.»Se va a una segunda elección, si no le gustan los resultados, ¿se va a una tercera? ¿A una cuarta? ¿A una quinta hasta que le gusten los resultados a Maduro?», cuestionó Corina Machado, líder de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en una conferencia de prensa de la que participaron medios de la región.

«Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía se respeta, y las elecciones ya ocurrieron», agregó Corina Machado, que no pudo presentarse como candidata por la prohibición expresa del consejo electoral venezolano.

Por su parte, Maduro se muestra inamovible ante el reclamo de varios líderes de la región para que publique la totalidad de las actas electorales. En ese sentido, Brasil, Colombia y México están intentando de oficiar de medidadores para que el conflicto en el país cafetero no escale. Sin embargo, a diferencia de sus pares que propusieron realizar la elección de nuevo, México no acompañó dicha sugerencia y podría reconocer el resultado de los comicios. María Corina Machado no piensa repetir la elección y se mantiene firme en su posición: «Fuimos a una elección con las reglas de la tiranía, mucha gente me dijo que estábamos locos y que nos estábamos arriesgando, que iba a ver un fraude que no íbamos a poder probar. Hubo gente que arriesgó su vida o su familia y hoy están escondidos, perseguidos o presos».Lo cierto es que frente a la no presentación de los resultados por parte del chavismo, la PUD publicó sus propias actas en las que muestra que ganaron con el 67% de los votos.

Fuente: Diario ConVos