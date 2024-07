ADEPA repudió la detención del periodista argentino Jorge Pizarro en Venezuela

Había viajado para cubrir las elecciones en ese país, fue retenido y posiblemente sea deportado.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) mostó su enérgico rechazo al trato del gobierno venezolano para con el periodista argentino Jorge Pizarro, quien viajó a cubrir las elecciones de ese país y funcionarios de Nicolás Maduro lo retuvieron.

“Desde Adepargentina repudiamos enérgicamente la detención y posible deportación del periodista Jorge Pizarro, enviado de Rivadavia630 a Caracas para cubrir las elecciones del próximo domingo en Venezuela”; indica el tuit de la Asociación.

En diálogo con Radio Rivadavia, Pizarro contó que está retenido en el aeropuerto de Caracas. Dijo que lo “interrogaron severamente unas diez veces”, a la vez que dijo que lo van a “deportar” debido a que no cumple con “los requisitos de ingreso” a Venezuela.

“Una persona me dijo que por no cumplir los requisitos para el ingreso al país, me van a deportar. Estoy en la oficina de Copa esperando un vuelo porque no sé qué trámites hicieron porque no me pidieron el pasaje y se supone que en ese vuelo me van a subir”, reveló.

Asimismo, indicó: “Estoy en una cafetería a la que vine para tener señal de Wifi, estoy rodeado de tres agentes de migraciones uniformados, ellos están en otra mesa y me tienen que acompañar si quiero ir al baño”.

“Me interrogaron unas veces, básicamente con las mismas 8 preguntas, también me sacaron 14 fotos en escenarios distintos, me retuvieron el pasaporte me llevaron a una oficina de aislamiento y deportación y me hicieron grabar un video”, comentó Pizarro quien viajó como enviado especial de Radio Rivadavia, del Grupo Alpha, para la cobertura de las elecciones presidenciales de Venezuela.

“Cerca de las 2.30 de la mañana, tuvimos una dificultad y tuvimos que estar una hora dentro del avión porque había un problema. Luego hicimos la fila de Migraciones, había una persona que hacia la visualización del pasaporte y, cuando vieron el mío que era argentino, me llamaron aparte”, concluyó.