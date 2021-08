YPF Proyecta «Aumento Significativo» Del Gasto De Capital En 2022 Y Crecimiento Producción De Crudo

La petrolera YPF prevé para 2022 un «aumento significativo» en el gasto de capital para las operaciones de upstream y mejora de refinerías para adecuarlas al shale de Vaca Muerta, junto con un «aumento continuo» en la producción de petróleo, por encima del desarrollo del gas.

«Esperamos un aumento significativo» en el gasto de capital y un «crecimiento continuo» en la producción de petróleo en 2022, dijo el director financiero de la firma argentina, Alejandro Lew, en diálogo con inversores tras la presentación de los resultados de YPF del segundo trimestre.

De acuerdo a un cable de la agencia Bloomberg, Lew señaló que «el crecimiento se verá en petróleo, no en gas natural, porque continúan existiendo obstáculos económicos y de infraestructura para que los productores abastezcan los picos de demanda de invierno, que continuarán siendo cubiertos por importaciones».

De esta manera, la compañía se enfocará en aumentar la producción de crudo en el yacimiento de hidrocarburos Vaca Muerta.

«El aumento de gasto de capital el próximo año se destinará a la mejora de las refinerías para una mayor producción de shale,así como a las operaciones upstream», reseñó el directivo de la petrolera.

Lew declinó brindar proyecciones sobre inversiones de capital a más largo plazo, especialmente mientras el sector aguarda ver cómo funciona la futura ley de promoción de petróleo, en la cual YPF tiene ?altas expectativas».

Al respecto, Lew indicó que la compañía ve a la industria petrolera de Argentina siendo «exportadora neta de crudo en unos años».

El directivo también reconoció que «movilizar todo el objetivo de inversión de capital este año de US$ 2.700 millones será un desafío después de un lento primer semestre, pero debería ser alcanzable» la proyección inicial.

YPF comunicó al mercado que en el segundo trimestre del año alcanzó una ganancia bruta antes de impuestos (Ebitda) de US$ 1.084 millones, un 41% superior al período anterior y US$ 100 millones por encima de igual lapso de 2019, cuando no afectaban las condiciones de pandemia.

El resultado neto antes de impuestos arrojó una ganancia cercana a los $18.000 millones en este período, más que duplicando los casi $ 7.700 millones del primer trimestre.

Durante el segundo trimestre del año, invirtió US$ 580 millones con un crecimiento de la producción de hidrocarburos del 6% respecto del trimestre anterior y un 6% adicional en julio, en tanto que la producción total fue de 490 mil barriles equivalentes por día.

En particular, la producción no convencional proveniente del yacimiento Vaca Muerta tuvo un crecimiento del 22%.

La producción de gas no convencional en áreas operadas por la compañía mostró «un impactante crecimiento del 48%, lo que permitió superar ampliamente los ambiciosos objetivos de abastecimiento contraídos en el marco del Plan Gas».

Fuente: depetroleo.com