YPF Propone Retiros Voluntarios A Sus Trabajadores

Las llamados comenzaron a realizarse a los trabajadores de la compañía, y si bien algunos lo tomaron por sorpresa para pasar luego a la angustia, la realidad es que algunos admitieron que era algo esperable si se recuerda que hace muy poco el presidente de la empresa -Guillermo Nielsen- había hecho saber que la operadora contaba con personal sobrante, en el marco de la crisis que atraviesan muchas empresas cono consecuencia de la pandemia de coronavirus y que obliga a recortes y el ahorro de costos. Desracidamente los ahorro de costos en las empresas casi siempre significan despidos, algo que no es limitado a las grandes fimras como YPF. La misma operadora le solicita a sus contratistas la reducción de costos y desde las empresas de servicios no han dudado en señalar que «a la larga esa reducción significará despidos». Algo que a su vez los gremios están tratando de evitar, con acuerdos que se traslucen en la reducción de salarios de los trabajadores buscando mantener las fuentes laborales.

Desde SUPeH han enitido una comunicado por el cual rechazan lo que denominan «despidos encubiertos» bajo un programa de retiros voluntarios. la nota, firmada por Antonio Cassia. secretario general del gremio, lleva el titulo de «No a los despidos encubiertos» y señala que «el Secretariado Nacional de la Federaciòn SUPEH desea informar a todos los compañeros trabajadores y a la opinión pública en general que YPF S.A. ha iniciado un plan de despidos encubiertos para el personal fuera de

Convenio. Dicho plan se traduce en una “invitación” para un programa de Retiros Voluntarios abonando una tentadora indemnización pero pagadera en 36 cuotas».

«Esta Organización Gremial -continúa el comunicado- no avala y rechaza terminantemente este procedimiento que, como ya lo vivimos anteriormente, precariza a los trabajadores que son inducidos y hasta a veces obligados por las jefaturas a

aceptar el retiro. En una actualidad como la que nos toca vivir, resulta inaudito enfrentar a la gente a un futuro de desprotección justamente por parte de una Empresa del Estado. Todos sabemos cuanto cuesta capacitar a un trabajador petrolero y

que en un futuro no demasiado lejano volverán a ser necesarios cuando la actividad se reactive».

«Les pedimos a todos los compañeros fuera de Convenio que mediten extremadamente su decisión, que no se sientan obligados ni presionados, que piensen que lo que hoy parece tentador puede ser un gran daño en el mediano plazo. Ante cualquier presión que reciban, no duden en acercarse a la Organizaciòn Gremial que estarà a disposición de afiliados y no afiliados para asistirlos en lo que hiciera falta. A las autoridades de la Empresa y del Gobierno Nacional -finaliza- les pedimos reflexión».

Fuente: depetroleo.com