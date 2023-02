YPF presentará proyecto eólico e invertirá más de 500 millones de dólares en Santa Cruz

Así lo precisó Pablo González en comunicación con Radio Nuevo Día. El presidente de YPF sostuvo que «el día de mañana podríamos empezar a tener una dinámica importante en materia energética de petróleo y gas en Santa Cruz”.

Fuente: Nuevo Día

En comunicación con Radio Nuevo Día 100.9, el presidente de YPF, Pablo González, precisó que desde la empresa se analiza la presentación de un nuevo proyecto eólico. Asimismo, brindó detalles de la inversión de más de 500 millones de dólares en Santa Cruz para este 2023.

Respecto a la diversificación de YPF en el campo de las energías limpias, González indicó que «el año pasado inauguramos con la gobernadora el parque eólico de Cañadón Seco, son 120 megas que se sumaron al de Comodoro Rivadavia y otro en Azul y queremos seguir con esa energía”.

Y agregó: “El otro día veía un informe que decía que Río Gallegos es la segunda ciudad más ventosa del mundo y estamos trabajando. Podemos hacer varios parques eólicos, pero necesitamos medición de un año de viento”.

«Yo estuve buscando mediciones y encontré en Piedra Buena o cerca de Jaramillo dónde hay otro parque eólico que no es de YPF. El problema que tenemos es que los sistemas de transporte eléctrico de la Patagonia están colapsados y hay que crear más líneas de transmisión», expresó al respecto.

En ese sentido, sostuvo que se analiza un proyecto para incorporar sistemas aislados, es decir, «darle energía a las ciudades través de sistemas eólicos que requieren inversiones mucho más chicas”.

En otro orden de temas, González habló de los 500 millones de dólares que invertirá YPF en Santa Cruz: “Es fundamentalmente para petróleo convencional en zona norte donde nosotros tenemos yacimientos maduros que van declinando. Todos los años van perdiendo entre un 8 y 12 por ciento de su producción y eso se revierte con recuperación terciaria y secundaria».

«Además de que la inversión es mayor que el año pasado, estamos estudiando y charlando también con la provincia la posibilidad de hacer un plan de exploración no convencional», añadió.

A propósito, comentó que «con esos 500 millones de dólares, la provincia tiene potencialidad”.

“Nosotros estamos tratando que el directorio de YPF nos apruebe un plan de exploración no convencional. Exige muchísima inversión, cada pozo no convencional son 8 millones de dólares, pero el día de mañana podríamos empezar a tener no un volumen igual a Vaca Muerta, pero si una dinámica importante en materia energética de petróleo y gas en Santa Cruz”, aseveró.