YPF LUZ Cuenta Con El Complejo De Generación Térmica Más Grande De La Argentina

La empresa YPF Energía Eléctrica puso en operación comercial la segunda de las turbinas con las que completó el cierre del ciclo de la central de generación de El Bracho, en la provincia de Tucumán, con lo cual conforma el complejo térmico más grande de la Argentina con 1.302 Mw.

La compañía así lo informó esta tarde, tras recibir la habilitación de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) para la última de sus turbinas en construcción (la primera de gas y esta última de vapor)para la Central Térmica el Bracho.

De esta manera, la habilitación que comenzó a regir desde la 0 de hoy le permitió sumar 199 Mw de capacidad de generación disponible, la que sumada a los 274 Mw preexistentes conforman el ciclo combinado de 473 Mw.

Se trata del proyecto más grande que tenía encarado la compañía de Grupo YPF que demandó una inversión de US$ 300 millones, lo que permitió conformar el complejo de generación de ciclo combinado más grande del país con 1302 Mw.

La empresa informó que la turbina de vapor puesta en funciones hoy se suma a la capacidad instalada de la turbina de gas a ciclo abierto de alta eficiencia inaugurada en 2018.

«El nuevo ciclo combinado permite aumentar significativamente el nivel de eficiencia del proceso de generación de energía eléctrica que hasta hoy era de 38% para llegar a 57% y alcanzar así uno de los niveles más altos de eficiencia térmica del país», explicó YPF Luz.

Con la finalización de esta obra, «el Complejo Generación Tucumán se convierte en el centro de generación térmica más grande de la Argentina, con una capacidad instalada de 1.302 MW que puede abastecer a 2,7 millones de hogares», resaltó la compañía.

El Complejo está ubicado sobre la Ruta 9 en la localidad El Bracho, departamento Cruz Alta, provincia de Tucumán y está integrado por tres centrales térmicas alimentadas con gas natural: Central Térmica Tucumán (447 MW) y Central Térmica San Miguel de Tucumán (382 MW), ambas funcionando en ciclo combinado, y la Central Térmica El Bracho.

Con la finalización de las obras, el total de generación permitirá abastecer de energía eléctrica a más de 1,3 millones de usuarios, lo que equivale al 4,2% de la demanda máxima del país.

La central cuenta con las siguientes certificaciones: ISO 50001 de gestión de la energía, ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 de gestión de medioambiente y OHSAS 18001, de gestión de seguridad y salud ocupacional.

También hoy, la empresa YPF Energía Eléctrica anunció al mercado la colocación de obligaciones negociables por un monto de hasta US$ 50 millones.

Se trata de dos emisiones a 24 meses por US$ 30 millones a y 36 meses por US$ 20 millones, los cuales serán destinados a capital de trabajo, financiar el cierre de distintos proyectos en ejecución y refinanciamiento de otras deudas.

