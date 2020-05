YPF Consiguió En El Mercado Local US$ 100 Millones A Través De Dos Obligaciones Negociables

La petrolera YPF consiguió US$ 100 millones de dólares en el mercado local, mediante la emisión de dos obligaciones negociables (ON), en pesos y en dólares.

La respuesta del mercado superó de manera amplia la expectativa de la empresa, ya que el monto inicial de la colocación era por un equivalente a US$ 25 millones que resultó largamente superado.

La compañía informó esta tarde que concretó con éxito la emisión de una nueva serie dólar link de 93 millones de dolares con un plazo de 18 meses y una tasa de interés de 0%.

En tanto, los 7 millones restantes correspondieron a la reapertura de una ONClase III en pesos con vencimiento en diciembre de este año.

«Este resultado superó las expectativas de la compañía que se había fijado un objetivo de 25 millones de dólares y refleja la confianza en YPF entre los inversores locales», expresó la empresa en una nota a la Bolsa.

Esta colocación se produce en momentos en que grandes empresas intentan aprovechar mediante distintos instrumentos el financiamiento en la plaza local, que se encuentra con importante liquidez.

La última colocación que realizó la empresa fue la del 22 de enero cuando logró en el mercado local financiamiento por un valor equivalente a US$ 164 millones, a través de la emisión de dos obligaciones negociables en pesos y una tercera en dólar linked.

Desde entonces, YPF viene realizando algunas colocaciones menores para hacer el roll over de algunos vencimientos, lo que mantuvo a la compañía activa en el mercado local para cumplir el plan de financiamiento.

El 2 de diciembre la petrolera había concretado una emisión de obligaciones negociables, en la que tomó del mercado fondos por debajo de los US$ 75 millones previstos.

Fuente: depetroleo.com