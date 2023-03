YPF celebró sus 30 años en Wall Street y confirmó una inversión de USD 5.500 millones

La petrolera celebró tres décadas dentro la Bolsa de Nueva York. A su vez, presentó tanto sus resultados empresariales del 2022, como sus lineamientos de su plan quinquenal.

Fuente: La Opinión Austral

Este sábado, la petrolera YPF celebró el » YPF Day», por sus 30 años de cotización en la Bolsa norteamericana en su sede de Wall Street. Allí, su presidente, Pablo González, resaltó que en 2022, la producción registró el salto de producción de hidrocarburos más alto de su historia, superior al 7% interanual, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta.

Durante el evento, que inició a las 14.30 de Argentina, uno de los puntos fuertes fue la presentación del plan quinquenal 2023-2027. En ese aspecto, González confirmó que durante este 2023, la petrolera invertirá 5.500 millones de dólares. Asimismo, los resultados del 2022 mostraron que YPF tuvo una ganancia neta de más de 2.200 millones de dólares.

«El capex post pandemia fue de USD 2700 millones, el año pasado se había aprobado un capex de USD 3700 millones y sobre fin de año lo corregimos a USD 4100 millones, y para 2023 el Directorio aprobó un presupuesto de 5500 millones, será un año de crecimiento», detalló el máximo responsable de la compañía.

González señaló también, que las acciones de YPF subieron en el último año un 130% en dólares, hasta cotizar en la actualidad en torno a los US$ 11,50 por papel.

Destacó entre los activos de la compañía a la formación Vaca Muerta, que cuenta con 16 billones de barriles de reservas. «El año pasado la producción de petróleo no convencional (en Vaca Muerta) creció 47% interanual y el convencional todavía es superior, y en gas ya lo está superando el no convencional al convencional», afirmó.

El plan quinquenal de YPF y Palermo Aike

En ese mismo ámbito, anticipó que la compañía invertirá junto a algunos de sus socios en el desarrollo de no convencionales en la cuenca santacruceña de Palermo Aike.

Sobre este, el titular de la compañía explicó el potencial que tiene el yacimiento ubicado a poco más de 25 kilómetros de Río Gallegos: «Vaca Muerta tiene 308 billones de pies cúbicos, mientras que las reservas de Palermo Aike tienen 160 billones de pies cúbicos. Son 6,6 mil millones de barriles para poder explotar».

El plan quinquenal a su vez incluye inversiones en infraestructura, buscando aprovechar el mercado de exportación de los recursos de la formación no convencional de Vaca Muerta. También se anticipa la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur, un proyecto propio que abrirá la participación de otras compañías.

Otros de los objetivos para el quinquenio radican en la construcción de una planta de producción de Gas Natural Licuado en sociedad con Petronas, para lo cual se evalúa una inversión de 10 mil millones de dólares en la primera etapa.

«Estamos esperando que el Gobierno remita al Congreso la ley que hace de marco legal», aclaró González. Y narró: «Hace unos días estuvimos con el CEO de Petronas en Houston, Texas. La reflexión final de todos fue ‘qué bueno, se terminó el trabajo de los abogados y contadores y llegó el de los ingenieros'».

Se aguarda que la construcción y funcionamiento de la iniciativa genere miles de puestos de trabajo directos e indirectos y exportaciones anuales de hasta 13 mil millones de dólares en el pico de producción.

A su vez, se mencionó los proyectos de YPF Litio, vinculados a la explotación de dicho mineral en la provincia de Catamarca, e YPF Luz, centrados en la construcción de parques eólicos. «Si bien el corazón de YPF es el petróleo y el gas, vamos a seguir invirtiendo en renovables limpias», añadió, en otro tramo de su participación