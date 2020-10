YPF Bajó Un Contrato De La Gestión Anterior Que Generaba Millonarias Pérdidas

La noticia no causó asombro entre quienes conocen los detalles del movimiento en el sector, porque ya se venía mencionando lo que para YPF no era un buen negocio, por sobre todo porque se trataba en definitiva de una pérdida importante por la compañía, heredada de la gestión macrista en donde la compañía ya estaba a punto de tener que hacer frente a un juicio que le podría haber causado incluso pérdidas aún mayores.

Hoy se conoció la comunicación que la operadora envió a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en donde hizo saber de la cancelación de los contratos con el grupo belga Exmar para utilizar una barcaza de gas natural licuado (GNL) instalada en el puerto de Bahía Blanca.

Como se mencionó, desde YPF se había comenzado a analizar con lupa lo que en su momento había sido el acuerdo firmado por la gestión que encabezó Miguel Gutiérrez y que significaron, según hicieron saber fuentes del sector, pérdidas en la operatoria de exportaciones de GNL.

Por este motivo es que se llegó a un acuerdo, en el cual la compañía deberá abonar la suma de 150 millones de dólares y Exmar -la firma contratada en su momento- no tendrá de esta manera derecho a reclamo alguno.

En el comunicado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se informó que «YPF celebró un acuerdo transaccional con las empresas EXMAR Energy Netherlands B.V., Exmar Argentina S.A.U. y Exmar N.V., mediante el cual, sin reconocer hechos ni derechos, se establece la finalización de los acuerdos de chárter y servicios de licuefacción de la barcaza licuefactora Tango FLNG, celebrados el 20 de noviembre de 2018, y la finalización

de los reclamos arbitrales iniciados por EXMAR Energy Netherlands B.V. y Exmar Argentina S.A.U. contra YPF S.A, el 15 de julio de 2020, no teniendo estas compañías nada más que reclamar a YPF por los mismos (incluyendo, pero no limitado a, la suma facturada por EXMAR Energy Netherlands B.V. y Exmar Argentina S.A.U. a la fecha, de aproximadamente US$35.300.000). La Sociedad abonará la suma transaccional total de

US$ 150.000.000, con un pago inicial de US$ 22.000.000 y la suma restante se abonará en

18 pagos mensuales».

Si bien la cifra es alta, las proyecciones realizadas por YPF dejaban en claro, por lo que se hizo saber, que continuar con el contrato hubiera sido aún mas oneroso, por lo que era imprescindible su finalización.

Cabe recordar en este sentido que el acuerdo celebrado con Gutiérrez tenía una duración de 10 años y el monto total era de 1.100 millones de dólares. Dentro del contrato figuraba la cláusula gatilla que permitía esta salida judicial.

Desde el arribo de la barcaza en febrero del año pasado, concretó 5 exportaciones de GNL, todas ellas realizadas a pérdida que según estimaciones del mercado alcanzaron los USD 145 millones y hubieran llegado a USD 800 millones de mantenerse el ritmo de operaciones hasta la finalización del contrato interrumpido.

El contrato preveía un precio de equilibrio del GNL de 10 dólares por millón de BTU para poder tener rentabilidad. Hoy, el precio internacional del GNL ronda los 3 dólares

Las razones para esas pérdidas hubieran estado presentes aún sin la pandemia ya que, según explican las fuentes, el problema estaba centrado en que el plan de la gestión anterior de YPF se basó en precios que nunca se dieron en la realidad. La barcaza genera costos operativos demasiados elevados que no pudieron cubrirse con el valor del precio internacional, mucho menos después de la caída en los valores que trajo la pandemia.

Con la emergencia de la pandemia, YPF dejó de hacer los pagos mensuales que estaba obligado a hacer a Exmar y que ascendían entre 5 y 8 millones de dólares por mes hasta 2029. El grupo belga inició un reclamo arbitral y, al no existir en el contrato una cláusula de rescisión, ambas partes debieron negociarla.

