Walter Minaglia habló sobre “La hija del pueblo” en la comisión de Perspectiva de Género

El tío de Jesica Minaglia, la maestra de Piedra Buena asesinada por su ex pareja, fue invitado a la la Comisión de Perspectiva de Género. Relató el proyecto para desarrollar la película que además de homenajear la pretende ayudar a que no haya otras víctimas.

Hoy en la Comisión de Perspectiva de Género del Poder Legislativo, diputadas y diputados pudieron dialogar mediante plataforma virtual con Walter Minaglia, tío de Jesica, sobre el proyecto para desarrollar la película “La hija del pueblo”: Jesica Minaglia, historia de un femicidio en época de pandemia. La intención, del productor es rodar cuanto antes. La dirección estará a cargo de Gustavo Luppi. En esta charla con legisladoras y legisladores les solicitó toda la colaboración posible para conseguir apoyo logístico que colabore en la concreción del film.

Además explicó que el elenco está integrado por Florencia Otero hará de la Jesica; Fernanda Callejón de Nélida González (su madre), y Micaela Vázquez de Daiana Roselli, una amiga íntima de Jesica que hoy vive en El Chaltén. Fabio Aste hará del padre de Jesica, Alejandro Minaglia.

En tanto, el actor que representa a Pablo Núñez -ex pareja de Jesica e imputado por el femicidio- saldrá de un casting que hará la producción en Santa Cruz, en el que además se escogerán otras personas para muchos otros papeles.

También explicó que el objetivo, además, es poder recaudar fondos para crear una ONG y ayudar a las mujeres que sufran violencia de género o a familias que hayan padecido un femicidio. La idea de esta película es también poder mostrar las señales que dio Jesica y que nadie pudo ver y de esa manera ayudar a las mujeres a perder el miedo. Más adelante, analizaron el proyecto 084/20 y acordaron enviar una nota al Ministerio de Seguridad de la Provincia para que informe acerca de la actuación del personal policial en Puerto San Julián.

Más reuniones

Por otra parte, hoy por la mañana en la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica despacharon el proyecto 019/20 del Diputado Jorge Arabel por el que solicitan al Consejo Provincial de Educación la incorporación, en la currícula de todos los niveles del sistema educativo provincial, de los sucesos históricos acontecidos en Lago del Desierto, el 6 de noviembre de 1965, que fueran determinantes en la decisión de creación del pueblo de El Chaltén como enclave estratégico para asegurar la soberanía de la zona.

Luego, en la comisión de Energía y Combustibles analizaron el proyecto 069/20 del diputado Guillermo Bilardo que trata sobre un pedido para que SPSE establezca una tarifa plana y diferencial a los usuarios residenciales de las localidades de Perito Moreno, Los Antiguos, Gobernador Gregores, Tres Lagos, El Chaltén, Lago Posadas y Bajo Caracoles.

Finalmente en la comisión de Presupuesto y Hacienda, las diputadas y diputados mantuvieron una entrevista con Matías Bezi, Director en representación del Poder Ejecutivo en el Banco Santa Cruz SA con quien dialogaron sobre el accionar de esa entidad bancaria en diferentes situaciones de créditos a grandes y medianas empresas como asimismo con los empleados provinciales y municipales activos y pasivos. Además acordaron conformar una agenda junto con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Matías Bezi para analizar varias iniciativas que se han presentado en la Cámara de Diputados. Luego trataron diversos proyectos de los que enviaron notas pidiendo opinión a la Caja de Previsión y al Ministerio de Economía.

