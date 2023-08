Vocales de la CSS analizan acudir a la justicia para exigir pago de aportes a Intendentes

Por la falta de respuestas de jefes comunales y el desinterés de parte del gobierno provincial, Betty Constantino (pasivos) y Hugo Jerez (activos) consideran tomar la vía legal para demandar el pago de los aportes de afiliados que los jefes comunales se niegan a abonar, y que provoca el desfinanciamiento de la obra social.

Fuente: La Vanguardia Noticias

Debido a la falta de respuestas de jefes comunales y el desinterés de parte del gobierno provincial, los vocales de la Caja de Servicios Sociales, Hugo Jerez (activos) y Beatriz Constantino (pasivos) consideran acudir a la justicia para que los Intendentes de Santa Cruz, paguen los aportes de sus trabajadores a la obra social.

A todos los Intendentes se les comunicó la situación de deuda y se les envió Cartas Documentos, las que obviamente no tuvieron la respuesta esperada. Esto fue planteado en las reuniones del Directorio de la obra social.

El no aporte de estos recursos, punto que los vocales reclaman desde que asumieron y lo remarcan en las reuniones del Directorio, provoca el desfinanciamiento de la caja, situación que se agrava cuando el gobierno provincial no envía el ingreso total de aportes de los afiliados a la obra social, según lo establece la Ley 3677 y sus decretos reglamentarios, lo cual no sucede desde hace años. Esto último ya fue reclamado mediante una nota la gobernadora Alicia Kirchner.

Para tener una idea de la falta de fondos, en mayo, la CSS gastó 3.300 millones de pesos, pero el ministerio de Economía solo envió 2.400 millones. Además, por ejemplo, el municipio de Río Gallegos adeuda 5.700 millones de pesos; y Caleta Olivia, 4.700 millones de pesos. Ambos son los que mayor cantidad de afiliados aportantes tienen.

Luego de la ley de restructuración del gobierno, los municipios no adhirieron a esta norma, lo cual utilizan como excusa para no pagar los aportes de afiliados, y ni siquiera abonan los aportes de quiénes se les ha dado el alta en los últimos meses.

PRÓXIMO GOBIERNO

Betty Constantino y Hugo Jerez reiteran la invitación a los candidatos de todas las fuerzas políticas a mantener reuniones con el objetivo de que conozcan el estado de la obra social, como así también, para saber cuáles son las propuestas de los postulantes. Es en este sentido, de no haber una solución, esperan que el próximo gobernador, sea cual fuere su signo político, ponga especial énfasis y prioridad en la discusión de una nueva Ley de Coparticipación que permita que todas las comunas paguen sus aportes a la CSS.

CON LAS PUERTAS ABIERTAS

Los vocales recuerdan a los afiliados de la obra social que sus oficinas permanecen abierta de lunes a viernes, de 9 a 15 hs, en la planta baja del edificio central de la Caja de Servicios Sociales, en Chacabuco 60, en Río Gallegos.

Pero también reciben las inquietudes a través del celular o del correo electrónico: la línea de Hugo Jerez (Vocalía de los Activos) es 2966-644187, y su dirección de correo es vocal.activos@css.gov.ar. Por su parte, la línea de Betty Constantino (Vocalía de los Pasivos) es 2966-765068, y su correo vocal.pasivos@css.gov.ar.