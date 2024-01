Vidal sobre las cooperativas: “Uno o dos se llenaron de plata y a los trabajadores no les pagaron nada”

El gobernador Claudio Vidal dialogó con empleadas de cooperativas, indicando que la intención de su gestión es dar continuidad laboral en mejores condiciones. Economía presentó un informe exhaustivo de las entidades que aceptaron regularizarse.

Fuente: AMA Santa Cruz

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, sigue de cerca el proceso de regularización de las más de 50 cooperativas que prestan servicios en el Estado. Junto al vicegobernador Fabián Leguizamón y funcionarios del gabinete, se volvió a reunir con trabajadoras, en este caso de la cooperativa Kaiser.

En el encuentro garantizó las fuentes de trabajo y afirmó que “no importa si comenzaron 65 y después se fueron sumando hasta ser hoy la cantidad que son. La idea es contener a todas y que todas sigan prestando servicios”.

Asimismo, el mandatario provincial indicó que “nosotros estamos parados en una situación bastante incómoda, hablando desde lo económico, porque la provincia está detonada. Esto que les pasó a ustedes, que por muchos años les robaron, pasa exactamente en las otras 53 cooperativas. Uno o dos se llenaron de plata y a los trabajadores no les pagaron nada”.

En ese sentido, remarcó que “no hace falta que me digan que son ustedes las que trabajan porque yo lo sé”.

“En este lugar en el que estamos y todo el alrededor de lo que es Gobierno, si hay personas que realmente trabajan son las mujeres que son parte de las cooperativas. Yo lo sé y como también sabemos que hay personas que no viven en la provincia y que siguen cobrando sus salarios”, expuso.

A la vez, señaló que “toda esa situación irregular por más que nos critiquen en los medios y que nos hagan operaciones, nosotros las vamos a ir corrigiendo”.

“¿Cuál es la idea de corregir todo este tipo de situaciones? Es que logremos acomodar el estado, esta provincia. Cuando nosotros logremos eso que nos vamos a demorar mucho tiempo, todos ustedes van a poder estar un poquito mejor. En esta provincia con lo que tenemos que terminar es con el negocio de los vivos que es de algunos pocos nada más”, agregó.

La ministra de Economía, Finanzas e Infraestructura, Marilina Jaramillo comentó en el encuentro que muchas de las cooperativas no completaron la documentación. “Tenemos 11 con información incompleta. Muchos de los recibos que tienen ustedes no coinciden con lo que cobran ustedes. Estamos controlando todo y por eso se decidió frenar los pagos.

La funcionaria detalló, en una nota dirigida al gobernador, que “de la documentación recepcionada hasta la fecha de la Cooperativa Rumbo Santa Cruz, surge una inconsistencia entre las planillas de trabajo con las horas por las cuales se contrató (2579 horas contra las 14560 horas que deberían ser).

Con respecto a la estructura de costos, no se puede emitir opinión sobre la razonabilidad de la misma, porque los incisos desagregados en la estructura no son precisos, sin embargo, teniendo en cuenta el IPC nivel general para la región patagónica del periodo Diciembre 2022 a Septiembre 2023, la variación del mismo (104.4%) es mayor a la variación que tuvo el contrato en un periodo aun mayor (103.52%).

Llama la atención de esta estructura de costos el inciso “seguros”, dado que los pagos mensuales adjuntados de la ART son por un monto de $91.000, siendo el monto del inciso de $730.000”.

En el caso de la Cooperativa Kaiser, cuyas trabajadoras estaban en la reunión, el informe de Economía revela que “los comprobantes de pago de monotributo tenidos a la vista pertenecen a personas que no revisten la calidad de socios, son subcontratados y de esos subcontratados no todos aparecen en la póliza de seguros ni en la documentación por ellos presentada. Con las planillas de asistencias aún no se puede corroborar bien la información porque falta que se especifiquen las escuelas y horas de servicios prestados.

Irregularidades similares se encuentran en las Cooperativas San Benito, El Progreso, Desire, Gente del sur, Alon, Sol y Luna, Ría, Ulala, etc.

Al día de la fecha no se ha recibido nueva información de las cooperativas “Amuyen”, “Aires del Sur”, “Melipal”, “El Amanecer”, “Manos a la Obra”, “Nehuen”, “Innovar” y “El Camino”, y aún no se obtuvo respuesta de las cooperativas “Ecology”, “Cambiar el Rumbo”, “18 de Julio”, “Sportman”, “Patagonia Oliva”, “Álamo” y “4 de Junio”.

Asimismo, resulta necesario volver a aclarar que no se ha recepcionado la vinculación del monotributo de los asociados de ninguna cooperativa, constituyendo una limitación al alcance del citado informe

Durante la reunión con las cooperativas, el gobernador Claudio Vidal fue acompañado por el vicegobernador Fabián Leguizamón; la ministra de Economía, Finanzas e Infraestructura, Marilina Jaramillo; la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Jazmín Macchiavelli; y el ministro de Gobierno, Pedro Luxen.