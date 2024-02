Vidal: “Le pido al presidente que llame al diálogo”

Así lo manifestó el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal en declaraciones que brindó a distintos medios de comunicación. Habló de los recortes del Gobierno Nacional, y remarcó la importancia de la Patagonia y de sus recursos para el país. “Ojalá el Gobierno Nacional no se siga equivocando”.

Fuente: Santa Cruz en el Mundo

Luego de conocerse la firma del documento de los mandatarios de las provincias patagónicas marcando una clara postura en relación a los intereses y necesidades de cada una de las jurisdicciones, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal explicó su decisión de avalar el mismo. Además sentó postura ante las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en cuanto a recortes que impactaran en detrimento de las comunidades.

En primer término, el mandatario santacruceño expuso detalles acerca de su decisión de firmar el documento. En ese sentido, manifestó: “He sido respetuoso, manifesté silencio y cuando estuve molesto lo expresé personalmente o telefónicamente con el gobierno nacional. Quiero que le vaya bien a este gobierno y de corazón lo deseo. Entiendo que lo anterior no es la opción de cambio que nos generó mucho daño durante todos estos años. Quiero lo mejor para mi país y ojalá este gobierno nacional no se siga equivocando”. Además resaltó que “cuando hablamos de hidrocarburos y de los recursos que salen del sur hacia el resto del país, decimos basta. Todo tiene un límite”. “Entiendo perfectamente el ajuste que tuvo que hacer el presidente, los desmanejos y la malversación de fondos, la corrupción que hubo. Creo también que muchas de las cosas que está haciendo son por el bien de este país y que quizás no había otras opciones. Pero también hay cosas que me parece que son parte de los excesos y abusos y de todo lo que está mal”, aseguró.

Vidal remarcó que “no todos los gobernadores somos iguales, no somos extorsionadores ni nos da lo mismo”. “Me parece a mí que hay ciertos límites que se cruzan, ya es demasiado con la quita de subsidios al transporte, del incentivo docente, entre otros”, agregó.

Prosiguiendo en su argumentación, el gobernador dijo: “Yo vivo en una provincia en la que en los últimos años tuvimos un promedio de 60 o 70 días de clases. Un desastre. Al señor presidente personalmente y telefónicamente como también a su equipo de trabajo, le transmití en reiteradas oportunidades que si hay algo que necesita Santa Cruz es recuperar el presente para mejorar el futuro y eso se hace a través de la educación con compromiso y en esto no estamos pidiendo plata. Solo pedíamos que nos ayuden a reestructurar nuestros establecimientos educativos”, subrayó.

Otro aspecto que sostiene la decisión del Gobernador, es lo que Santa Cruz representa para el país. “No estoy en pie de guerra, salgo a decir lo que vamos a hacer. La Patagonia da mucho al país. En Santa Cruz se genera el 45, 7 por ciento de la extracción del oro y plata de todo el país, ocupamos el primer lugar. Con respecto al recurso pesquero como el langostino y merluza, se produce en aguas santacruceñas, generamos energías renovables, extraemos petróleo y gas. Tenemos uno de los yacimientos convencionales más grandes del país y además ahora está en desarrollo Palermo Aike”, detalló.

Para concluir, dijo que “considerar esta decisión de Santa Cruz como falta de federalismo, es un concepto equivocado”.