Vidal: “Hoy tenemos alrededor de 186 derivados, a todos ellos les quiero transmitir tranquilidad”

A primera hora de la mañana y tras haber mantenido la reunión habitual de gabinete, el gobernador de Santa Cruz marcó su preocupación sobre temas centrales que afectan a la población, Salud, Trabajo y Educación. “Yo asumí un compromiso y la gente me votó para tomar decisiones. Durante el fin de semana nuestros equipos, el personal de la Caja de Servicios Sociales se estuvo comunicando. Todos van a tener una respuesta”, remarcó.

Fuente: AMA Santa Cruz

El mandatario santacruceño se refirió, en primer término, a la “extorsión” que el grupo empresarial de Buenos Aires pretendió concretar desalojando a los pacientes derivados de la Caja de Servicios Sociales.

“La verdad que, si la intención es presionarnos para que nosotros accedamos a cuestiones irregulares, eso no va a ser así bajo ningún punto de vista. Así que este mensaje es para todos los empresarios, hoteleros, de la medicación, de la prestación médica irregular, que muchas veces han generado convenios con el anterior gobierno y acá nadie controlaba nada y se pagaba fortunas. Eso se terminó”, remarcó.

Seguidamente indicó: “Hemos detectado pagos excesivos que no corresponden, por lo cual vamos a analizar qué es lo que tenemos que abonar. Yo lo dije desde el primer día. Nuestra idea de gobierno es hacer las cosas bien y no hacer lo que se venía haciendo hasta el momento. Hay ruidos, hay gente molesta, hay gente incómoda, pero a mí me parece que para poder salir adelante las cosas tienen que ser más transparentes que nunca. Estamos terminando con kioscos que hay en todo el Estado. No vamos a permitir la extorsión”.

El gobernador, como ya lo ha venido subrayando sobre su gestión de gobierno sosteniendo que la transparencia es la premisa agregó: “Queremos hacer las cosas bien y vamos encaminados a ese rumbo. Transparente, sin extorsión y definitivamente pensando y practicando que hay que terminar con la corrupción”.

“Una provincia que realmente hoy se encuentra en una situación económica difícil, estructuralmente complicada, si hay algo que no puede tener más es exceso de corrupción. Basta. Nosotros llegamos para terminar con lo que está mal”, manifestó.

Vidal respondió sobre las críticas a las decisiones tomadas en los últimos días y dijo que “si somos objetos de crítica, pero la sociedad tiene que saber que lo que estamos haciendo es por el bien común y que vamos a sacar nuestra provincia adelante, de eso que no quede ninguna duda”, a lo que agregó “los problemas de 32 años de mala gestión no los podemos resolver en un mes, es cierto, pero si habrá cambios y eso será en beneficio de todos”.

El gobernador se mostró preocupado por la situación que debieron padecer los pacientes en Buenos Aires y contó: “A pesar de que hoy la obra social prácticamente está fundida, porque nunca se practicó acá la política del control. Por ejemplo: funcionarios, los amigos del poder, utilizaban los vuelos, el pasaje, para ir a atenderse a Buenos Aires o muchos usaban los hoteles para vacacionar. Bueno, esos malos vicios realmente se terminaron”.

Sobre las indicaciones que solicitó a las autoridades de la Caja de Servicios Sociales (CSS) precisó que se convocará a otras cadenas hoteleras: “Estamos buscando un buen precio, un buen servicio para que nuestros pacientes estén bien en Buenos Aires. Hoy tenemos alrededor de 186 derivados. A todos ellos les quiero transmitir tranquilidad. Durante el fin de semana nuestros equipos, el personal de la Caja de Servicios Sociales se estuvo comunicando. Todos van a tener una respuesta, entiendan, por favor, que lo que nosotros heredamos es un enjambre de corrupción”.

Luego ante la consulta sobre las denuncias que se conocieron en los últimos días relacionados a los faltantes de combustible en Desarrollo Social o los hurtos en la residencia de El Calafate, Claudio Vidal afirmó: “Las denuncias ya están hechas. Nosotros vamos a ser muy claros ahora esperamos que Justicia actúe, yo voy a cumplir con mi deber”.

Cooperativas

El gobernador también respondió ante el caso que se conoció con la empresa Macro y la incertidumbre que se generó con sus trabajadores. “Quiero preguntarle a la sociedad, a todos los que son parte de esta provincia: ¿Cómo puede ser que una provincia, que tiene 35.000 trabajadores estatales activos, además tenga 53 cooperativas con miles de trabajadores, que prestan servicio en los sectores públicos como las escuelas, como los hospitales, ¿Cómo puede ser que además, se contrate al privado, como la empresa Macro, en donde el año pasado el resultado de transferencia económica fue de casi 1.500 millones, y sus trabajadores tenían un salario de 80.000 pesos, 90.000 pesos, 120.000 pesos? ¿Cómo puede ser que haya sucedido esta situación, durante tantos años, y que nadie se haya dado cuenta de esto? Así que, esta es una pregunta para la sociedad, y para aquellos que ponen en duda nuestra gestión, insisto en esto, lo que estamos haciendo es corregir, terminar con lo que estaba mal, terminar con los cientos de kioscos que hay en esta provincia”.

A los trabajadores les envió tranquilidad sosteniendo que: “Nosotros tenemos los datos de los trabajadores, que están en cada servicio, y ellos van a continuar trabajando. Convocaremos a una Licitación Pública, abierta a empresas y a la vista de toda la sociedad y así absorber a la gente”. A la vez se dirigió al titular de la empresa Macro marcando que “no solamente vamos a terminar en el Ministerio de Trabajo de la provincia sino en la Justicia. La impunidad en esta provincia se tiene que terminar”.

Vidal en ese orden reveló que: “El Ministerio de Desarrollo Social es una parte del Estado en donde las cosas son muy turbias. Hemos descubierto trabajadores de ese ministerio que además también cobraban el Plan Trabajar y cobraban un salario del Estado. Casualmente muchos son amigos, o fueron amigos de ex funcionarios, o son amigos de ex funcionarios. Cada paso que damos, es difícil quizás de poder explicar todo lo que sucede, nos asombramos de tanto daño generalizado”.

Educación

En otro pasaje de su mensaje, el gobernador de la provincia describió que se iniciarán las obras que se necesitan para los establecimientos escolares. Adelantó que en la mañana se reunía con el presidente del IDUV para delinear las acciones a seguir. “Ya hicimos una auditoría de las escuelas que se encuentran en muy malas condiciones, por eso tenemos designado personal para trabajar en Caleta Olivia, en 28 de Noviembre, en Río Turbio y en Río Gallegos”.

“En Puerto Santa Cruz, en Puerto Deseado, en San Julián, Perito Moreno, Los Antiguos, El Calafate, El Chaltén, se van a comunicar durante el día de hoy desde el Ministerio de Gobierno y Educación para ya ir haciendo convenios con los intendentes y vamos a poder realizar la reestructuración, la reparación de los establecimientos públicos educativos”, destacó.

Asimismo, el mandatario santacruceño marcó su defensa en la escuela pública “creo en la escuela pública, todo lo que hice alguna vez desde un sector, desde una mutual y con excelentes resultados, lo vamos a hacer hoy desde el Estado. Vamos a fortalecer la escuela pública”.