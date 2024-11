Vidal: «Con trabajo, producción y paz social, a Santa Cruz la sacamos adelante»

En Puerto Deseado, el gobernador Claudio Vidal destacó la importancia de superar los conflictos en la actividad pesquera, fortalecer la producción y trabajar para revertir las políticas que empobrecieron a Santa Cruz, en el marco de una agenda que incluyó visitas a sectores productivos y reuniones con trabajadores.

En el marco de su visita a Puerto Deseado, el gobernador Claudio Vidal abordó los conflictos que afectan a la actividad pesquera y planteó la necesidad de impulsar el desarrollo productivo en la provincia.

“No puede ser que una actividad tan importante como la pesca, la tercera más fuerte de nuestra provincia, con el potencial de ser aún más poderosa y generar más empleo genuino con salario digno, siempre tenga palos en la rueda”, afirmó.

El gobernador señaló que «el Estado no da más. En los últimos años, lo único que se ha generado y nos han enseñado es que el Estado es la única fuente de trabajo y la verdad es que eso no es así, porque para que el Estado pueda funcionar tiene que recaudar también. Hoy la situación es que ya no tiene de dónde más recaudar para cubrir tanta demanda”, sostuvo.

En ese sentido, Vidal hizo un llamado a retomar la visión de los pioneros de la provincia y «volver a lo que soñaron y predicaron los primeros pobladores, que es hacer funcionar el circuito productivo en distintas actividades, entendiendo que la provincia de Santa Cruz tiene recursos renovables y no renovables» y en ese marco agregó: “Con trabajo, producción y manteniendo la paz social, a Santa Cruz la sacamos adelante”.

En otro tramo de sus declaraciones, Vidal se refirió a los desafíos que enfrenta la provincia, señalando que algunos sectores dificultan el avance de proyectos clave. “La única forma de salir adelante es construir una Santa Cruz pujante, una provincia que alcance la unidad en el trabajo. Sin embargo, hay un sector minúsculo que se queda del otro lado, intentando maniobras o trabas para frenar el progreso. Lamentablemente, no todos comprenden esto, y algunos lo entienden, pero prefieren hacerse los distraídos”, expresó.

Por otra parte, se refirió a la necesidad de superar divisiones para avanzar, señalando que “en esta provincia, el espacio es para quienes quieren trabajar y apostar a la producción. Como mencionaba el otro día, hay dos sectores: los que buscan sacar la provincia adelante, superar la pobreza y el malestar, y los que prefieren quedarse del otro lado, tirando piedras y siendo opositores por el simple hecho de oponerse”, afirmó.

En cuanto a los recursos de Santa Cruz, el gobernador señaló que nuestra provincia es «una provincia muy rica, empobrecida por la mala política que se aplicó en las últimas décadas», pero enfatizó que «llegó el momento de revertir esta situación y acá estamos, predicando con el ejemplo. Hay que trabajar, hay que producir, es la única forma”, manifestó.

Antes de finalizar su visita, Vidal anunció que continuaría recorriendo otros sectores productivos de Puerto Deseado para intercambiar con empresarios y trabajadores. “Siempre vamos a escuchar a todos. Para sacar a Santa Cruz de la situación a la que la han llevado tantos años de desidia, todos somos importantes. Y desde mi gobierno, estamos convencidos de que para lograrlo, la única salida es el diálogo”, concluyó

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios