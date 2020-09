En su extenso trabajo a lo largo de estos últimos 18 años, una de las situaciones más gratificantes fue cuando en el año 2016, se mostro a todo el país por el programa “Hecho a mano” de AMERICA TV, un documental de la Provincia de Santa Cruz donde visitaron a PREPAP y en ese momento a la Dirección de Artesanías y Taller de Cerámica a cargo de la Profesora Verónica Corvalán, dedicando un segmento del programa a la decoración en vivo de un jarrón por parte de la Profesora, con arte rupestre y la aplicación de los “ENGOBES SANTACRUCEÑOS”, donde se mostro la materia prima de Santa Cruz, teniendo en cuenta que la arcilla blanca que encontramos en la zona centro de nuestra Provincia, extraída por FOMICRUZ, es considerada por su plasticidad y alta alúmina una de las mejores del mundo.

En los años que la Profesora, cumplió funciones como Directora de Artesanías, presento a los distintos Secretarios de Culturas que han transcurrido en sus gestiones, proyectos de curso gratuitos a la Comunidad de Rio Gallegos, esto fue durante 4 años seguidos pasando centenas de personas que pudieron apreciar el arte de la cerámica, formando talleristas y realizando distintas muestras anuales con los mismos, cumpliendo una función social para nuestra comunidad de salud y bienestar, asimismo se le presento una propuesta a las Instituciones del Conservatorio Provincial de Música que dicta la carrera de Profesorado de artes visuales y al Polivalente de Arte con la carrera Tecnicatura en artes visuales, dando un cupo de 10 Becas para cada Institución, en la cual esos Becados tuvieron la posibilidad de enriquecer mas sus conocimientos, estas Becas duraron 3 años seguidos.-

REGALOS PROTOCOLARES PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL

XXVI REUNION DEL COMITÉ DE INTEGRACION AUSTRAL

Asimismo uno de los trabajos más trascendentes en lo que se refiere a representación de nuestra Cultura, fue el pedido del Gobierno Provincial a cargo de la Gobernadora Alicia Kirchner para la elaboración de Placas alusivas, donde la Profesora Verónica Corvalan realizo diseños rupestres que se entregaron como regalos protocolares en la reunión Organizada por el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, que se llevo a cabo en la ciudad de El Calafate la XXVI Reunión del Comité de Integración Austral de la que participa una importante comitiva fueguina, junto a representantes de las provincias argentinas de Santa Cruz, Chubut y las regiones chilenas de Magallanes y Aysén. Se trata de una trascendente reunión binacional institucionalizada, realizada anualmente y alternativamente en cada país, con el objetivo central de consolidar la integración binacional y abordar temáticas de interés para ambas partes. Mediante el trabajo en comisiones específicas dedicadas a cuestiones ambientales, económicas, socioculturales, agilización fronteriza, infraestructura y transporte, entre otras, los representantes provinciales intercambian experiencias, conocimientos, proyectos y políticas inherentes a sus áreas, cabe destacar las figuras de los embajadores de Chile y Argentina en esta importante reunión.-

IVESTIGACION Y CREACION

DE ENGOBES SANTACRUCEÑOS

(BARBOTINA O PASTA DECORATIVA QUE DA COLOR A LA PIEZA DE CERAMICA Y LA IMPERMIABILIZA)

Desde sus comienzos como estudiante de cerámica, la Prof. Verónica Andrea Corvalán, fue formando su Taller privado, en principio en un espacio reducido de su domicilio, hoy en día ese taller posee una capacidad de 10 alumnos o talleristas por turno, habiendo tres turnos por días todos ocupados, en el cual concurren al mismo Profesores de artes plásticas, estudiantes de artes visuales como para nombrar algunos y miembros de la comunidad en general, sus cupos son limitados y muy solicitados, se lo conoce con el nombre de “ Taller de Cerámica Arte Rupestre”, uno de los detalles más importante para un ceramista es tener su propio Horno, los cuales son de mucho valor monetario, pero la alternativa es construir uno mismo, artesanal a leña, a gas o eléctrico, donde las piezas se hornean a altas temperaturas de 800 a 1200º, según la técnica.

Con el asesoramiento y cursos que en su comienzo tomo con su Profesora Susana Suarez y otros ceramistas destacados, la Profesora Verónica Corvalán, tuvo la satisfacción de hacer la primer quema invitando a su mentora Susana Suarez, nace además su pasión por la investigación de las pastas (material arcilloso), siendo que nuestra Provincia es muy rica en sus distintas variantes, donde se extrae el caolín de muy buena calidad, como así también la arcilla blanca.

Recorriendo varios lugares de la Provincia de Santa Cruz, comienza a investigar con distintas muestras de tierra arcillosa con variedad de colores, precisamente en lo zona centro y también cerca de la localidad de Perito Moreno, la primer pregunta era ¿quedaran estos colores en una pieza de cerámica a mas de 1020º de temperatura ?, no habían antecedentes escritos o documentados al respecto, se conoce el trabajo de la artista Sofía Vicic de Cépernic, que es sobre tierra de colores en pintura y acuarela, lo cual es un trabajo para resaltar en nuestra cultura, esto no tiene relación con la cerámica, dado que en dicho arte se necesitan formulas que soporten el fuego y no todas dan un resultado positivo, como por ejemplo un amarillo a mas de 1000 grados se transforma en naranja, una arcilla negra de la Localidad de El Calafate a altas temperaturas da un color rojo o ladrillo, por eso no es una elección a primera vista, manda el fuego, de aquí nace la segunda pregunta ¿cuál será la formula?, y de tanto investigar y probar, salieron las teselas (placa pequeña de cerámica para pruebas en altas temperaturas) con colores, ocre, naranjas, amarillo, rojos, marrones, blanco, etc., en sus distintas variantes, naturales y con agregados químicos.

Un ceramista puede probar muchas formulas, utilizando cuarzo, feldespato, caolín, carbonato de sodio, óxidos, pigmentos, pero el fuego dará su veredicto final, si es que realmente sirve para una pieza de cerámica que puede durar más de mil años como las que se han encontrado en el norte argentino y en distintas partes del mundo.

Luego de probarlas en piezas de cerámica, se exponen la piezas en distintos foros virtuales, dado que la Profesora interactúa y pertenece a varios de ellos, donde hay una cantidad de ceramistas destacados, los mismos no lograban entender la bellezas de esos colores logrados en los Engobes Santacruceños, destacando comentarios de colegas de México, Perú, Colombia Brasil, China, E.E.UU y muchos más, en los cuales con videos y con las pruebas de laboratorio quedan maravillados de los recursos que se tiene en Santa Cruz con respecto a la creación de ENGOBES.-

EXPOSICIONES Y MUESTRAS DESTACADAS

A lo largo de su trayectoria como Artesana, ceramista y Profesora en todos los talleres que dicto, Verónica Andrea Corvalan, priorizo la temática de lo Santacruceño, con respecto a su cultura, pueblos originarios, Pinturas rupestres, fauna y flora Santacruceña, de la gran cantidad de trabajos realizados vamos a destacar cuatro que tuvieron un gran éxito de convocatoria y admiración, es importante saber porque nacieron estos trabajos y obras realizadas.

XXVI FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANIAS

CORDOBA ARGENTINA Y UNESCO

En el año 2008,participa ese año en la “XXVI FERIA INTERNACIONA DE ARTESANIAS”, del 19 al 30 de marzo de 2008, representado a la Provincia de Santa Cruz, donde la Secretaria de Estado de la Producción a través de la Dirección de coordinación productiva, dependiente de la Dirección Provincial de Comercio e Industria, envía una delegación Santacruceña, la presentación de Mascaras y platos con pinturas rupestres fue la obra de la artesana en el marco de la feria Internacional de Artesanías de Córdoba, por la obtención de la certificación de reconocimiento de excelencia, para productos artesanales del MERCOSUR, este certamen es organizado por la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe de la UNESCO, habiendo sido seleccionada en una primera instancia por Rio Gallegos, esta certificación fue evaluada por la Producción de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.-

Asimismo ese año participa como artesana independiente también organizado por la UNESCO, en Córdoba, con la presentación de la obra “FAUNA PATAGONICA”, la cual se compone de platos artesanales con tres esfera, chica, mediana y grande que representan al CHOIQUE, PICHE, GUANACO, PINGÜINO Y LA LECHUZA PATAGONICA, esta obra tiene una gran aceptación en el público Local, Nacional e Internacional.–

MUESTRA Y EXPOSICION:

“PLASMADO EN EL TIEMPO”

Esta muestra nace por una visita y trabajo investigativo de la ceramista a la capital arqueológica de Perito Moreno de nuestra Provincia donde llega al maravilloso sitio denominado “Cuevas de las manos”, si bien la ceramista había trabajado sobre la temática de Pinturas rupestres, lo cual llevo varias de sus artesanías en cuencos, platos, fauna y piezas decorativas para mostrar en esa localidad, siempre lo realizo inspirándose en fotografías, sin conocer la zona. Ella debía conocer ese maravilloso lugar, cuando las arqueólogas y guías del lugar vieron ese trabajo no podían creer que era la primera vez que lo visitaba, de ahí aconsejan vuelvan a Perito Moreno y vallan al salón Iturrioz, salón Histórico de la ciudad de Perito Moreno que lleva adelante la “Asociación Identidad, un lugar agradable donde se mezcla lo histórico, con muestras culturales de distintos artistas, etc., pregunten por Dora Bassani, cuando vio los trabajo, convoco al resto de los integrantes de la Asociación y de ahí nace un compromiso para una muestra, lo cual la Profesora Corvalán Verónica, ya con una visión más detallada de lo que observo en situ Cueva de la manos, se compromete a la realización de 30 mascaras en lo cual se reflejarían todas las figuras rupestres que identifican a dicho lugar, llamando a esta muestra “Plasmado en el Tiempo” en tres meses después se realizo esta muestra, lo cual tuvo un gran éxito.-

MUESTRA Y EXPOSICION:

“LAGUNA AZUL, MISTERIO, FUEGO Y TIERRA”

Esta muestra nace en el taller privado de cerámica “Arte Rupestre”, en lo cual siempre tanto en lo privado como en la Secretaria de Estado de Cultura de La provincia de Santa Cruz, la Profesora Verónica Andrea Corvalan termina sus cierres anuales con una muestra de sus alumnas o talleristas, surge la idea innovadora nunca antes realizada en cerámica, de una muestra virtual e itinerante con instalación en el medio ambiente, donde se expusieron 37 obras de 20 talleristas a su cargo (10 obras de la cuales son autoría propia de la ceramista destacada), esta muestra está inspirada en la Laguna Azul, sus colores, su ambiente, su misterio, su energía, permitió que cada ceramista haga volar su imaginación, con la consigna de utilizar el color azul en sus distintas variantes y manganeso como contraste.

Su alumnas no podían interpretar viajar a 60 kilómetros estar en lo natural de ese maravilloso lugar que tenemos cerca de Rio Gallegos, la preocupación era el clima, como llegar y formar un ambiente, se organizo de tal manera que hasta el clima se tuvo en cuenta, los medios locales lo difundieron e inclusive estuvieron algunos presentes como el Periodista Mario Santillán de LU 14 Radio Provincia, cubriendo el evento, asimismo nos sorprendió la visita exclusiva del Director de Cultura de Gobernador Gregores Sr. Marcelo Marcelo Fabio Cebeyra que expresó luego de la visita lo siguiente: “A veces la expresión: ¨Una Caricia para el Alma¨, deja de ser abstracta para poder sentirla y hoy fue uno de esos momentos, hoy el Arte Rupestre en comunión con la Madre Naturaleza plasmada en la Laguna Azul hizo realidad esa frase. Creo que quienes tuvimos la oportunidad de compartir la exposición de 37 esferas azules en ese sitio mágico, logramos entender el arte en su mejor expresión”, y continuó: “El silencio, lo agreste del terreno, las piedras volcánicas, las distintas tonalidades del agua y muy pero muy bajito la música de Giménez Agüero, nos puso en concordancia con la más profunda Santa Cruz”. En este sentido felicitó a las organizadoras del evento y dijo que “atreverse es el mensaje, romper las reglas y entender que nuestra querida provincia tiene en sus entrañas gente que la ama, la respeta y la honra”, poniendo principal énfasis en el “sentido de pertenencia que construye identidad y una cultura santacruceña con amor a nuestra tierra”.

Esta muestra comenzó a las 14 horas del 1º de Diciembre de 2019, pero se instalo desde las 09:00 para dejar cada pieza artesanal en el lugar adecuado, se cuido mucho el medio ambiente, pensado en la cantidad de personas que podían asistir, familiares y amigos de las 20 talleristas, concurrieron al mismo, alumnos, ex alumnos y Profesores, como público en general, el clima acompaño como nunca, sin viento muy agradable y eran 19:30 todavía llegaban visitantes, inclusive turistas extranjeros de Francia e Italia que quedaron maravillados con la muestra.-

Luego de este gran éxito la muestra “LAGUNA AZUL, MISTERIO, FUEGO Y TIERRA” estuvo en exhibición un mes en el Aeropuerto Internacional de Rio Gallegos, recibiendo la mejor de las aceptaciones por el público y visitantes de muchos lados

MUESTRA VIRTUAL

“SANTA CRUZ TIERRA DE TEHUELCHES ”

En el marco de la Pandemia Mundial que se vivió desde el mes de Marzo de 2020, estando en cuarentena, la alternativa es realizar muestras Virtuales, las cuales se exponen en varios foros y grupos de Artesanos Ceramistas a nivel Nacional e Internacional algunos poseen más de trece mil miembros, muchos de ellos con gran trayectoria y vastos conocimientos en la cerámica de distintas partes del mundo, la ceramista, se inspira en el archivo Histórico fotográfico de “FOTOS ROIL”, donde encontramos una gran cantidad de documento Histórico los cuales reflejan a los antiguos pobladores Tehuelches que habitaron Santa Cruz en el siglo pasado, de ahí nace la obra “SANTA CRUZ TIERRA DE TEHUELCHES”, que consta de grande cuencos y fuentes, con material refractario, con formula de ceniza volcánica de Santa Cruz y distintas arcillas, estas piezas resisten altas temperaturas, con diseños propios inspirando en las figuras Tehuelches, niños Tehuelches, madres con bebes Tehuelches, caciques Tehuelches, peinados por el viento, utilizando distintos óxidos, pigmentos, engobe blanco para su decoración, esta obra se presento al publico virtual, el domingo 7 de Junio de 2020, obteniendo una cantidad impresionante de aceptación, buenas críticas e interés por el trabajo presentado en la Cultura Tehuelche, no solo en el muro de Facebook Cerámica Arte Rupestre perteneciente a la Profesora Corvalán Verónica Andrea si no también en el GRUPO PUBLICO DE ALFAREROS Y CERAMISTAS, con 13.470 miembros aproximadamente y en el grupo de ARTES PLASTICAS CERAMISTAS DE LA TIERRA: hecho de barro, con 7440 miembros aproximadamente, este grupo es mas internacional.-

Para resaltar su labor en estos años se expone un resumen de su trayectoria:

CURRICULUM

CURSOS Y TRABAJOS REALIZADOS

Certificación de la Escuela de Cerámica de la Municipalidad de Rio Gallegos firmado por la reconocida Artista Profesora de Cerámica Dora Alicia Zarzoso del cursado en “Espacialidad de Artesano Ceramista” Septiembre de 2003.- Curso II JORNADAS PROVINCIALES DE CERAMICA, por la Municipalidad de Río Gallegos, Noviembre 2003, dictadas por la Profesora Susana Suarez. Curso TALLER SOBRE ENGOBES II JORADAS DE CERAMICA, Noviembre año 2003.FOTOS Certificación de la Escuela de Cerámica de la Municipalidad de Rio Gallegos firmado por la Dirección de Cultura MRG, obteniendo la “Espacialidad de Artesano Ceramista” Diciembre 2004.- Decreto Provincial Nº 582/2004, en la cual se contrata a la Ceramista Verónica Andrea Corvalan a cumplir funciones, como ceramista en el PROGRAMA DE RECUPERACION Y ESTIMULO DEL PATRIMONIO ARTESANAL PROVINCIAL (PREPAP).- Curso Dictado por la Dirección de Cultura del El Calafate 2° JORNADAS DE INTEGRACION ARTISTICA, Arte Plástico, Escultura, Dibujo y Color, Moldería en yeso y Construcción de Papel Artesanal. Noviembre 2005 Realización de Menciones hecho en placas para “MUESTRA DE CINE CONTEMPORANEO CHILE 2005, Subsecretaria de Cultura de Santa Cruz. Noviembre 2005.- Realización del PESEBRE PATAGONICO (con niño Jesús, María y José Tehuelches y fauna patagónica), este pesebre tuvo participación en Buenos Aires “MUSEO NACIONAL DE ARTE DECORATIVO “, Muestra de Pesebre y Tradición 2005 y luego Brasil. FOTOS Disposición Nº 007-PREPAP-2006, encargada del Taller de Cerámica de PREPAP, dependiente de la Subsecretaria de Cultura de la Prov. de Santa Cruz. Clase dictada por la Profesora Verónica Corvalan, Constancia “Jornadas de Cerámica para niños de JARDIN DE INFANTES Septiembre de 2006. Convocada por la Cabecera Jurisdiccional de la Red Federal de Formación Docente por el CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION – DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION SUPERIOR para Evaluar las III JORNADAS PROVINCIALES DE CERAMICA en Río Gallegos Septiembre de 2006. Curso “CONDORHUASI “en Buenos Aires dictado por el Ceramólogo Fernández Chiti, autor de veintenas de libros relacionados a la cerámica, año 2006. Curso de CERAMICA PARA NIÑOS dictado por la Profesora Corvalan Verónica, en el TALLER DE PREPAP, conocimiento del funcionamiento de Horno Eléctrico, Horno a Leña a Cielo abierto y Mufla, año 2007. (recorte de diario).- Participación en 1° Concurso de “MUJER EMPRENDEDORA SANTACRUSEÑA, 2007. Seleccionada por la UNESCO representando a la Provincia de Santa Cruz con un Trabajo realizado en Cerámica “FAUNA SANTACRUCEÑA”, año 2008. Seleccionada por la FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANIAS representando a Santa Cruz, en Córdoba 2008. Curso de Taller de Cerámica “TORNO “, Capacitación en Diseño para Construcciones Sociales Colectivas por “IDENTIDADES PRODUCTIVAS, Secretaria de Cultura de la Nación, Agosto año 2010. Participación en el “TERCER CONGRESO ARGENTINO DE CULTURA “, llevado a cabo en la Provincia de San Juan, Secretaria de Cultura de la Nación, Consejo Federal de Inversiones, Consejo Federal de Cultura Septiembre año 2010. Participación con Escultura en la “MUESTRA ARTISTICA “HONOR Y GLORIA A LOS HEROES DE MALVINAS”, organizada por el Museo Regional Provincial Padre Manuel Jesús Molina, Abril año 2012. Donación de Escultura de Cerámica confección y diseños propios a Veteranos de Guerra de Malvinas, Abril año 2012. Donación de 200 Medallas de Cerámica al Museo Regional Provincial Padre Manuel Jesús Molina para Muestra de Malvinas, Abril año 2012. Realización, confección y diseños, para 40 medallas solicitadas por FOMICRUZ, en el marco de la Expo Minera 2013 Realización, confección y diseños, para 10 regalos de cerámica con Identidad Santacruceña, solicitadas por la UNPA, en el marco del “VI Congreso Latinoamericano de archivos Universitarios”, llevado a cavo en la Ciudad del El Calafate. Proyecto elevado a la Secretaria de Estado de Cultura quedando a cargo de la Dirección de la de Artesanía 2013-2014- Decreto Provincial 0761/2014, mediante el cual se designa a la Profesora Verónica Corvalan como Directora de Artesanías dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura, Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz Seleccionada e invitada por la Feria Internacional de Artesanías a llevarse a cabo en Buenos Aires en diciembre de 2013. Certificado y Nota sobre Becas y Cursos dictados como Directora de Artesanías e idónea en la materia a los estudiantes de la carrera de Tecnicatura de Artes Visuales del Polivalente de Artes Nº 1 y del Profesorado de Artes Viduales del Conservatoria Provincial de Música.- Noviembre de 2013.-