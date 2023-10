Velázquez: “La docencia tiene una tarea muy noble al acompañar la construcción de humanidad”

Así lo sostuvo la titular de la cartera educativa, María Cecilia Velázquez, en el marco del acto realizado en el Instituto Provincial de Educación Superior de Caleta Olivia, en donde junto a la Rectora Erika Felmer y la Profesora Patricia Quiroga, se realizó la entrega de materiales didácticos y equipamiento tecnológico.

Fuente: AMA Santa Cruz

En este sentido, la licenciada destacó que fue profesora del IPES de Río Gallegos por eso conoce y sabe del arduo trabajo que el instituto viene llevando adelante y resaltó la variedad de propuestas de profesorados que ofrece el IPESCO a toda la comunidad.

“La docencia es de las profesiones más nobles y de las que más necesita hoy, no sólo nuestro país y la provincia, sino el mundo porque a nosotros nos toca acompañar la construcción de humanidad”, agregó.

La licenciada puntualizó que este aspecto no hay que perder de vista y sostuvo que “la transversalidad de la reflexión pedagógica implica pensar la política educativa, las políticas, los derechos humanos, los contextos, las tensiones del mundo y las construcciones de poder, es decir, la pedagogía es un campo de intersección de pensamientos diferentes”.

Asimismo, felicitó a los estudiantes y profesores por haber elegido al IPESCO, como un lugar de combate y construcción constante, pero también como posibilidad de colaborar con la construcción fuerte de la humanidad y encontrarse con la alegría del aprendizaje de los otros.

En este contexto y en el marco de las políticas previstas en el Plan Nacional de Formación Docente 2023, específicamente en lo que respecta al “Fortalecimiento de los ISFD” (Institutos Superiores de Formación Docente), y del Programa “Conectar Igualdad”, se hizo entrega del Aula Digital Móvil para Formación Docente Continua. El equipamiento está compuesto por: 1 carro con 25 netbook, proyector, lámpara de repuesto, 1 AP (Access Point) dispositivo de red que permite conectar dispositivos inalámbricos, pendrive, pizarra digital, impresora multifunción, Tintas para impresora y Computadora all in one (todo en uno) que tiene integrados todos los componentes base para su funcionamiento, como procesador, memoria, discos, etc., en una sola estructura que se integra también con la pantalla.

Además, se entregó equipamiento y recursos tecnológicos para crear el “Espacio Progresar”, un lugar para uso de estudiantes que propiciará el enriquecimiento de los aprendizajes y trayectorias educativas promoviendo el cursado, aprobación y/o acreditación de los estudios; y tiene como uno de sus objetivos estimular prácticas y acciones para la inserción y desarrollo educativo de jóvenes y adultos en el nivel Superior; teniendo en cuenta las identidades y especificidades de la oferta académica. El equipamiento consta de 10 computadoras all in one más 1 impresora para el Instituto Provincial de Educación Superior.

La titular de la cartera educativa, en referencia a las políticas públicas implementadas en su gestión, señaló “hemos generado formaciones, como maestrías en formación inicial, pero seguramente nos quedamos con sabor de mayor profundización de la transformación, no sólo en Santa Cruz sino en la Argentina en relación a la formación docente. Algunas cuestiones quedan en el tintero, otras dejaremos planteadas y otras les va a tocar a los que continúen, porque esto hemos aprendido en 40 años de democracia: continuar lo que se hizo bien, mejorar lo que no se hizo bien y construir lo que falta” afirmó.

Al mismo tiempo, María Cecilia Velázquez hizo hincapié en la importancia de defender la educación pública, “que no es sólo pública por gratuita, sino también porque nos permite construir el “nosotros”. Lo público es identificarse con un lugar, con un país y con una Patria.”

Finalmente, indicó que Argentina es uno de los 5 países en el mundo más elegidos por la riqueza de formación de su pueblo y, concluyendo, subrayó que política pública es un servicio. “Para nosotros ha sido un honor servirlos a ustedes, con nuestros errores y con nuestros aciertos. Espero que podamos construir en los años que siguen lo que le adeudamos a la educación superior y que podamos generar la transformación que necesitamos, que permita sostener lo que viene como desafío”, enfatizó.