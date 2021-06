Vacunarán A Petroleros De Chubut Y Santa Cruz

El Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, junto a sus pares de gremios con actividad en los Yacimientos, mantuvo esta mañana un encuentro con intendentes del flanco norte santacruceño y el Vicegobernador de la provincia, además de autoridades sanitarias, en la que se planteó cómo aunarán esfuerzos para vacunar contra el Covid-19 a quienes suban al campo. La iniciativa también se anunció para Chubut en la jornada de la víspera.

José Dante Llugdar participó hoy del encuentro realizado en el SUM de la Sede Caleta Olivia de la Institución, con la presencia del vicemandatario provincial, Eugenio Quiroga; los intendentes de Caleta Olivia, Fernando Cotillo y de Pico Truncado, Osvaldo Maimo; y el Jefe Comunal a cargo de Cañadón Seco, Carlos Lisoni; entre otras autoridades del poder político y de la sanidad.

“Nos hemos reunido por la cuestión de Salud. Creo que el sector de los Trabajadores de los Yacimientos hemos sido pacientes y comprensivos con el esfuerzo que están haciendo, sabiendo que se ha vacunado gente con enfermedades preexistentes”, expresó el líder sindicalista en declaraciones publicadas hoy por la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach.

Y recordó que “nosotros tenemos un promedio de 12 mil personas en el campo si sumamos UOCRA, Camioneros, Jerárquicos y de Base, por lo que estamos pidiendo saber qué es lo que podemos aportar desde nuestro lugar para ver si podemos dar alguna respuesta a aquellos que suben a los Yacimientos y que realmente están cumpliendo funciones y hoy tienen que asistir con un PCR o certificado de vacuna”.

En tal sentido, reconoció que “no es algo que va a suceder de un día para el otro, por eso desde nuestro sector preguntamos en qué podemos aportar y nos urge la respuesta para poder hacerlo. Por todo esto, es muy positivo el hecho de que intendentes y el Vicegobernador hayan convocado al sector de la Industria, porque nos querían escuchar”.

“Aquí cada uno dijo lo suyo y lógicamente de esta reunión salió un gran acuerdo. No podemos dejar de resaltar el esfuerzo que hizo el sector de la Salud, que ha hecho un gran aporte y lo reconocemos. Asimismo sabemos y creemos que esto se tenía que resolver también para los Trabajadores de la Industria y fue lo que planteamos en esta reunión, donde contamos con un gran apoyo”, determinó.

Por su parte el Presidente del Concejo Deliberante caletense, Miguel Troncoso -quien es Prosecretario de Actas, Prensa y Propaganda del Sindicato- enfatizó que “el balance es muy positivo porque era necesaria esta reunión, por eso estamos agradecidos a todos los presentes, no solo dirigentes sindicales sino también los directivos de los hospitales, que también estuvieron participando; especialmente a los que se van a hacer cargo de comenzar con la vacunación de los compañeros que trabajan en los Yacimientos”.

Finalmente Cotillo remarcó que “este es un trabajo que lo vamos a desarrollar en conjunto. Ojalá tengamos las vacunas para poder hacerlo y avanzar como lo hemos hecho hasta ahora en las distintas localidades. Para eso, quedamos en comenzar a recabar la información de cada localidad, ya que esa va a ser la forma más práctica porque cada localidad maneja sus vacunas y conoce el cuadro de situación”, al tiempo que adelantó que “si esto amerita una reunión entre todos nuevamente, obviamente que la realizaremos”.

Reflexiones

Llugdar subrayó que le pone contento el tema de la vacunación: “debemos tener una mirada mucho más amplia en esto y me alegra que se dé esta situación porque es algo que se venía planteando, incluyendo al personal esencial de Salud; porque es la gente que nos cuida, pero no podíamos dejar ajeno a un sector, el nuestro, al que le debemos dar respuesta porque si los Yacimientos no funcionan, no vamos a tener energía para cuidar a nuestros enfermos”, manifestó.

En ese marco, consideró que “esas respuestas hay que darlas en las mismas condiciones, puesto que nosotros no somos privilegiados. Este es un planteo que hacemos no sólo con los intendentes sino también con las cámaras empresariales, porque nos sentimos un sector más de la actividad económica dentro de las provincias y creemos que realmente debemos tener acceso a la vacuna, como lo han tenido otros sectores, y la gente con enfermedades preexistentes”.

“El principal planteo es el de ver cómo podemos aunar esfuerzos y en qué podemos colaborar, qué es lo que podemos aportar desde las instituciones para poder llevar esto a cabo. Nosotros consideramos actividad esencial a lo que tiene que ver con el personal de Salud y a todos aquellos que estén involucrados con ese sistema, inclusive los administrativos”, agregó.

También en Chubut

“Es cierto que la energía es un soporte importante dentro de lo que es el sostenimiento de los servicios básicos. Por eso creemos que realmente corresponde esto y también pedíamos que se nos incluya. Esta es una de las cuestiones en la provincia de Santa Cruz y hoy por la mañana tomé conocimiento, luego de una jornada en el campo, del anuncio del Gobernador de Chubut de que también están evaluando ellos cómo poder llegar con la vacuna al sector”, prosiguió Llugdar.

En cuanto a cómo será la modalidad, indicó que “se va a presentar un listado de Afiliados en cada localidad, para darles prioridad en la vacunación, todo esto coordinado por los COEs (Comités Operativos de Emergencia) de cada municipio. Acá se trata de personas de una actividad que consideramos esencial porque si no hay gas, energía, combustible; es muy difícil sostener esto. Los Petroleros hicieron un aporte esencial a la provincia porque nunca se dejó parada la producción, y todos hemos colaborado para poder sacar adelante esta situación; la verdad que nos sentimos parte de esto”.

“Lo que hablamos con los colaboradores del Gobernador (de Chubut, Mariano Arcioni) es que nos convoquen y ver qué podemos aportar nosotros. No queremos que se le cargue con la responsabilidad a un solo sector, sino que preguntamos qué es lo que podemos aportar desde las instituciones no para mejorar, sino porque vemos el esfuerzo que hacen, la dedicación que le pone el personal de Salud, y de la misma manera que las instituciones colaboramos con el Hospital Regional en Comodoro Rivadavia -por ejemplo-, por qué no lo podemos hacer con el personal de vacunación. Nosotros no estamos ajenos a todo esto”, concluyó

