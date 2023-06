Urricelqui destacó la mirada federal del Gobierno Provincial

Así lo hizo la presidenta de la Comisión de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui, durante el acto de inauguración de las instalaciones de la Intendencia del Parque Nacional Bosques Petrificados, que fue encabezado por la gobernadora Alicia Kirchner y autoridades nacionales.

Fuente: Tiempo Sur

En la oportunidad Urricelqui se dirigió a los presentes, en primera instancia, indicó que hoy es un gran día para la Comisión de Fomento a su cargo dado que se abrió de manera oficial las nuevas dependencias de la Intendencia del Parque Nacional Bosques Petrificados. «Lo que se siente, no se puede expresar en palabras. No queda duda que esto es un logro del Gobierno y de una mirada federal que no se fija en la cantidad de habitantes sino en un puñado de hombres y mujeres de pueblos centenarios de nuestra Patagonia, que fueron postergados por muchos años. La gran iniciativa la tuvo el grande entre los grandes: nuestro presidente Néstor Kirchner. Creo que del firmamento también está disfrutando del coraje y valor para salir adelante. Hay pueblos chicos con grandes sueños que los pueden ver hechos realidad», manifestó.

Continuando, indicó que no fue fácil reconstruir todo esto. «Lo empezó Néstor en el último año de su mandato. Lo siguió Cristina, llegamos al 63 % y después vino el Gobierno de la derecha. Cuando fuimos a reclamar, a todos lados, decían que no tenía sentido. Hoy este Gobierno y un joven ministro, un hombre que recorre el territorio, fue el que le dijo a nuestra gobernadora, cuando se llevó toda la carpeta, que sí, que iba a poder darse. Nos quedamos sin palabras, no pensábamos en esa respuesta», relató Urricelqui.

En otro tramo de su alocución, manifestó su agradecimiento a la constancia y el trabajo de su equipo comunal. «Era toda la unión que hace a la fuerza, después Alicia llamaba todas las semanas preguntando cómo iba la obra», detalló.

«Gracias a la empresa constructora porque la verdad se hizo en el tiempo establecido. En toda esta tarea, está genial recordar esa frase de Evita: ‘Solo el amor construye’. Las cosas hay que hacerlas con sentimiento y con amor, frase que encuadra mucho», agregó.

Por otra parte, la responsable de la Comisión de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy, sostuvo además que es un gran día para la comunidad dado que la gobernadora mediante los Fondos UNIRSE, hizo entrega de herramientas de trabajo y una trafic. A la vez, remarcó que se efectivizó la entrega de una ambulancia. «Sabemos que en esta zona vivimos con accidentes y se necesitan unidades en muy buen estado. Esto tiene que ver también con la calidad de vida y la salud de los vecinos y vecinas. Este fin de semana en una tarea con los puestos sanitarios y el Hospital de Caleta Olivia se hizo el traslado de 15 profesionales para atender la salud de las vecinas de ambas poblaciones», aseguró.

Antes de concluir, Urricelqui, señaló que en esta oportunidad también han recibido la licitación para el mobiliario de lo que será La Matera, y la restauración del Vagón, en homenaje y reconocimiento a hombres y mujeres de esas tierras.

«Esto potenciará el turismo y en estos 40 años de Democracia, podemos decir que siempre este Gobierno sostuvo en primer plano la memoria, el reconocimiento pionero, con mucha fuerza. Esta decisión no es una casualidad, es una causalidad de este Gobierno que puso como norte esta política de Estado», finalizó.