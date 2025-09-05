Universidad de Chile repudió la carta de Independiente contra la Conmebol

Universidad de Chile emitió un comunicado en el que condena de forma “enérgica y categórica” la carta pública enviada por Club Atlético Independiente al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en la que el club argentino manifiesta su repudio a las sanciones disciplinarias impuestas por el ente sudamericano y formula acusaciones que la institución chilena considera “inaceptables e intolerables”.

En el texto compartido en las redes sociales, Universidad de Chile aclaró que no comparte las sanciones aplicadas por la Comisión Disciplinaria de Conmebol, pero subraya que el disenso debe canalizarse por vías reglamentarias, sin recurrir a descalificaciones ni injurias.

En ese sentido, el club chileno cuestionó el tono de la misiva de Independiente, al que acusa de “promover el odio y ejercer violencia” mediante declaraciones que afectan no solo a su club, sino también a la Confederación y a su presidente, quien, según recalca, no tiene injerencia sobre los órganos disciplinarios, los cuales actúan de forma autónoma.

El club chileno recordó que todos los participantes de competencias internacionales están sujetos a las normativas de Conmebol, incluidos sus reglamentos disciplinarios y jurisdiccionales.

Asimismo, Universidad de Chile señaló que existen instancias de apelación previstas en el marco regulatorio, y que cualquier reclamo adicional puede ser canalizado a través de las federaciones nacionales ante la FIFA.

Finalmente, la institución trasandina advirtió que se reserva “todas las acciones y derechos” que pueda ejercer contra Independiente y su dirigencia, en respuesta a lo que considera una agresión institucional injustificada.

El comunicado no especificó qué medidas concretas podrían adoptarse, pero marca un quiebre en la relación entre ambas entidades, en medio de un conflicto que trasciende lo deportivo y pone en tensión el marco de convivencia entre clubes sudamericanos.

Comunicado completo de Universidad de Chile:

«El Club Universidad de Chile condena enérgica y categóricamente la carta pública dirigida por el Club Atlético Independiente al Señor Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Don Alejandro Domínguez Wilson-Smith, mediante la cual el CA Independiente manifiesta su repudio frente a la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano, la que resolvió las denuncias formuladas en contra del Club Atlético Independiente y el Club Universidad de Chile y, luego, plantea una serie de manifestaciones y afirmaciones en contra de nuestra institución, de CONMEBOL y de su Presidente, las cuales resultan INACEPTABLES e INTOLERABLES.

A este respecto, cabe señalar que el Club Universidad de Chile no concuerda con las sanciones aplicadas por el órgano de primera instancia en contra de nuestra institución, pero ello solo nos confiere el derecho de recurrir a las instancias de revisión correspondientes y no a denostar ni injuriar a nadie. Esto último incluye al propio Club Atlético Independiente y a su dirigencia, quienes insisten en promover el odio y en ejercer la violencia -ahora a través de una carta- en contra de nuestro club, de la Conmebol y de su Presidente quien, por cierto, no tiene intervención ni injerencia sobre los órganos disciplinarios de la Confederación, los cuales son autónomos.

Todos los clubes que participamos de competencias internacionales conocemos (o tenemos la obligación de conocer) las normativas que rigen dichas competencias, así como la reglamentación interna y disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano. Asimismo, al participar de dichas competiciones y de la orgánica sudamericana -por intermedio de nuestras Federaciones- aceptamos acogernos a sus órganos jurisdiccionales, lo que otorga la posibilidad, a todos los clubes del continente, de reclamar las decisiones jurisdiccionales, en la sede correspondiente. En este sentido, le recordamos al Club Atlético Independiente que existen instancias de apelación y de reclamación previstas en la normativa CONMEBOL y que, cualquier reclamo adicional, pueden hacerlo -por intermedio de su Federación- dirigido a FIFA Strasse 20, 8044, Zurich, Suiza.

Finalmente, el Club Universidad de Chile se reserva expresamente todas las acciones y derechos que pueda ejercer en contra del Club Atlético Independiente y su dirigencia».

