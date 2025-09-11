Uneposc presentó su propuesta de gestión en el encuentro federal de puertos

Autoridades de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz, acompañados por los cuatro jefes de Puertos, participaron activamente en la presentación de la Estrategia Comercial Nacional, del Encuentro Federal de Puertos organizado por el Consejo Federal de Inversiones, en Buenos Aires.

El evento reunió a los principales puertos del país, en un espacio de trabajo federal que busca proyectar el futuro de la actividad portuaria argentina, a partir de un relevamiento realizado durante el último año y con la incorporación de capacitaciones comerciales vinculadas a la experiencia internacional de los puertos reconocidos por su eficiencia y estándares de gestión.

El coordinador General UNEPOSC, Walter Uribe, compartió la visión del trabajo que viene realizando el Gobierno de Santa Cruz con respecto a la ejecución portuaria. “El desafío es mejorar cada día la infraestructura y la logística, pero también capacitar a nuestros equipos para estar a la altura de los estándares internacionales. Esa es la manera de que la provincia se proyecte al mundo”, afirmó el funcionario.

Durante la recorrida del evento, las autoridades realizaron una visita institucional al Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, donde las delegaciones provinciales pudieron conocer de cerca su modelo de gestión, infraestructura y operaciones.

La presencia de Santa Cruz en esta instancia reafirma el compromiso del Gobierno Provincial de integrar su red portuaria al plan nacional de desarrollo logístico, fortaleciendo la capacitación de sus equipos y potenciando la competitividad de nuestros puertos.

Este trabajo conjunto abre nuevas oportunidades para la producción, el comercio y las exportaciones, consolidando a los puertos santacruceños como pilares de la proyección productiva y comercial, conectada con el país y el mundo.

En representación de la provincia, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, participaron el coordinador General de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC), Walter Uribe, y el administrador General Dante Canio, junto a los cuatro jefes de puertos, Isabel Vázquez Voght (Caleta Paula), Eduardo Meza (San Julián), Verónica Serra (Deseado), y Ricardo Rodríguez (Punta Quilla).

Fuente: Gobierno Santa Cruz