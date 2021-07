Una nueva reformulación y otros temas del CFP

El Consejo Federal Pesquero presentó un resumen de varias reuniones de comisión. También fijó los nuevos valores para la transferencia de cuota; comunicó su participación en Conxemar; contestó cuestionamientos de las empresas que explotan vieira y autorizó el ingreso de más barcos a la pesquería de langostino.

En el Acta 17 del Consejo Federal Pesquero se dieron a conocer las conclusiones y temas tratados durante las reuniones de comisión de polaca, merluza hubbsi, de cola y negra. También se aprobó la resolución que fija los nuevos valores de los derechos de transferencia de CITc y se abrió la inscripción para quienes quieran ser parte del stand de la Subsecretaría de Pesca en la Feria de Vigo. Por otra parte, tomaron vista de los reclamos formulados por las empresas que explotan el recurso vieira y expresaron su rechazo unánime. En lo que respecta al langostino, además de comunicar el inicio de la prospección de las subáreas 6 y 9 que ya está en curso y como hacía tiempo no ocurría, volvieron a sumar barcos a esta pesquería a partir de la reformulación de permisos.

Reuniones de comisión de hubbsi, polaca, merluza de cola y negra

El Consejo Federal Pesquero presentó un resumen de lo planteado en las reuniones de Comisión de las especies merluza hubbsi, merluza de cola, polaca y merluza negra. Sobre la primera se presentaron datos de desembarques de los últimos 6 años, los avances del grupo de trabajo de bycatch y sobre la implementación de la Ley de Protección de Mamíferos de Estados Unidos. También se volvió a tratar la exclusión de Argentina del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias de la Unión Económica Euroasiática y se comunicaron las acciones que se están llevando a cabo.

Por otra parte, el INIDEP presentó las capturas discriminadas por efectivo desde 1987 a 2020. La estadística del último año reflejó una caída tanto al norte como al sur, del 14% y 12% respectivamente. Sobre lo acontecido hasta mayo del corriente año informaron que las capturas en el sector efectivo norte aumentaron un 60% respecto de 2020 y al sur bajaron apenas 0,6%. En cuanto a la campaña de evaluación de juveniles de enero pasado en el área de desove y cría norpatagónica, indicaron que al compararlas con 2018 (último dato disponible) se halló una composición de tamaños similar, pero con un nivel de abundancia bastante superior.

Sobre lo planteado en la Comisión de seguimiento de la merluza negra, además de la presentación de la evolución de la pesquería, se abordaron los alcances de la reglamentación de la NOAA sobre la “Ley de Protección de mamíferos marinos” y la clasificación de la pesquería de merluza negra respecto a la interacción con mamíferos marinos y los próximos requerimientos de solicitud de información y certificados para continuar exportando a Estados Unidos.

El INIDEP presentó la síntesis de la evolución de la pesquería en 2020 en el contexto de las nuevas medidas de protección de adultos. Según se expresa en el Acta, la evolución de las capturas, del porcentaje de juveniles y del volumen de captura incidental, “presenta una estabilidad favorable para la sostenibilidad de la pesquería” y se recomendó continuar con el mismo esquema de las de manejo y realizar la campaña de juveniles con buques comerciales, que ya ha quedado acordada para septiembre. También se acordó un protocolo de muestreos con el fin de avanzar en la certificación de la pesquería.

En la reunión de Comisión de merluza de cola se presentaron datos de la pesquería de los últimos siete años y se informó que la Subsecretaría de Pesca se encuentra trabajando con el Departamento Técnica de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria de la Aduana en la apertura del nomenclador para diferenciar las exportaciones de surimi de merluza de cola y de polaca. El INIDEP destacó la presencia de altos porcentajes de ejemplares juveniles en las capturas de 2020 y 2021. Las empresas reiteraron la solicitud de revisar la normativa respecto de las limitaciones de captura de juveniles, pidieron que se les permita devolver cuota como ocurre con la merluza hubbsi y que se tomen las mareas de merluza de cola como paradas biológicas en la pesquería de merluza común.

Finalmente, sobre la reunión de Comisión de Polaca se informó que en el último año la flota surimera obtuvo el 95% de la captura total de la especie. Respecto de los valores medios anuales de captura por unidad de esfuerzo indicaron que hubo tendencia declinante del índice de abundancia hasta el año 2011 y una posterior recuperación hasta el año 2017, mientras que en los últimos tres años los resultados fueron variables.

Prefirieron no pescar

Por iniciativa del sector privado se realizaron evaluaciones sobre áreas de pesca de vieira por fuera de las unidades de manejo definidas por la autoridad de aplicación. Al hallarse algunos puntos con concentración del recurso accesible a la pesca, se permitió la actividad de la flota y se autorizó un cupo de captura previo pago del arancel de extracción, dado que estos espacios no han sido contemplados al momento de cuotificar la especie.

Las empresas Glaciar Pesquera y Wanchese Argentina, únicas propietarias de cuota de vieira, se negaron a realizar el pago y presentaron una queja al Consejo que fue desestimada en actas anteriores y se intimó al pago del canon para la explotación en el Área 1 durante el segundo semestre de este año. Pero las empresas manifestaron que no explotarán las autorizaciones de captura asignadas.

Por otra parte, señala el Acta que ambas empresas realizaron “solicitudes o consideraciones fundamentalmente orientadas a modificar las normas de administración vigentes”. Los consejeros comunicaron al respecto que por unanimidad decidieron “rechazarlas en razón de su inoportunidad e inconveniencia, sin perjuicio del estudio más extenso que merezcan todas las propuestas relativas a la pesquería”.

Actualización de valores

Mediante la Resolución 14 del Consejo Federal Pesquero se fijaron los nuevos valores del Derecho de Transferencia, entrando en vigencia a partir de su publicación. Los importes que se deberán pagar por tonelada para la polaca serán de 349 pesos; para la merluza negra 6.746 pesos; para la merluza de cola 257 pesos; para la merluza hubbsi 364 pesos y para la vieira patagónica 7.078 pesos.

Más barcos ingresan a la pesquería de langostino

A pesar de los llamados de atención que se han generado desde el INIDEP sobre la importancia de no seguir aumentando el número de buques sobre la pesquería de langostino, el Consejo Federal Pesquero acaba de aprobar una nueva reformulación de permiso que habilita el ingreso a la pesquería de dos buques, bajo el otorgamiento de autorizaciones de captura para especies no cuotificadas.

Los propietarios de los buques Don Escipión, Fe en Dios, Viejo Amábile e Italia solicitaron se les otorgue un permiso a favor del Don Escipión de 610 toneladas de especies no cuotificadas y 1639 toneladas de caballa, anchoíta, otras especies pelágicas y variado costero, hasta tanto se construya el buque Fe en Dios I. Por otra parte, solicitaron para el Fe en Dios I otro permiso para cuando sea construido, de 1.300 toneladas de especies no cuotificadas y 1500 toneladas de caballa, anchoíta, otras especies pelágicas y variado costero.

El barco Fe en Dios I que construirán tendrá 25,5 metros de eslora, 168 metros cúbicos de bodega y motor de 403 HP de potencia. Los barcos que quedarán desafectados son embarcaciones de rada o ría de 14 metros en el caso del Viejo Amábile y de 13,78 metros el Italia.

A la hora de analizar el historial de captura de los barcos en juego, los consejeros asumieron, en el caso del Don Escipión, que cuenta con 910 toneladas de especies no cuotificadas que recibió en una reformulación anterior (que no contó con el aval de la totalidad de los consejeros) y un cupo de 1.639 de caballa, anchoíta, otras especies pelágicas y variado costero. Para el Fe en Dios contabilizaron 1.500 toneladas de especies pelágicas y variado costero. Respecto del buque Italia, con permiso de pesca para todas las especies, indicaron que se contabilizaría un promedio de capturas de 41,8 toneladas.

Hasta aquí y sin remontarnos a los pormenores de la anterior reformulación todo parecía indiscutible, pero a la hora de analizar la situación del barquito Viejo Amábile los consejeros señalaron que, cuenta con autorización de captura para todas las especies con exclusión de merluza austral y cuotificadas, pero olvidaron mencionar que en el registro de buques la autorización de captura excluye también al langostino. Teniendo en cuenta este último dato resulta incomprensible que se haya asumido para esta reformulación un promedio histórico de capturas de 601 toneladas de especies no cuotificadas (langostino) sin hacer ningún tipo de aclaración.

En conclusión, las toneladas de especies no cuotificadas que estarían en condiciones de ser distribuidas serían 951,8 surgidas de los permisos del Don Escipión y el Italia. Sin embargo, el Consejo resolvió otorgar a cada uno de los buques un permiso con autorización de captura de 1500 de pelágicas y variado costero; 610 toneladas de especies no cuotificadas al Don Escipión y 701,9 toneladas de especies no cuotificadas al buque a construirse Fe en Dios I. En total, de especies no cuotificadas (langostino) se otorgaron 1.301,9 toneladas. Pero eso sí, se negaron a que las lanchas amarillas no sean desguazadas, como habían requerido los armadores, contemplando su valor histórico. Esta vez la reformulación fue aprobada por unanimidad.

Feria de Vigo

Se informó que “Mar Argentino, Salvaje y Austral” participará en la Feria CONXEMAR 2021, que se realizará en la ciudad de Vigo, España, del 5 al 7 de octubre inclusive. Las condiciones de participación y los pasos a seguir para inscribirse en el pabellón se encuentran publicados en los sitios web www.marargentino.gob.ar y www.cfp.gob.ar. La convocatoria se extenderá hasta el día 6 de agosto. Para consultas comunicarse al correo electrónico maiten@cfp.gob.ar

Fuente: Revista Puerto