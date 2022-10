Una multitud de atletas de toda la región corrió el tradicional “Cross de Cañadón”

La emblemática corrida fue impulsada en una nueva edición por el presidente de la Comisión de Fomento, Jorge Soloaga

Atletas de toda la región participaron este domingo de la tradicional prueba atlética “Cross del Cañadón” de 6 y 12 kilómetros.

Una multitud de atletas se congregó en el Parque Domingo Tomás Castillo, lugar donde se realizó la largada de la tradicional corrida atlética que organiza he impulsa la gestión de la Presidencia Jorge Marcelo Soloaga con la consigna “la victoria no es solo llegar primero, la victoria es llegar a la meta».

Con un domingo a pleno de sol Cañadón Seco, recibió a competidores de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Puerto Deseado, Pico Truncado, Las Heras, Caleta Olivia y Cañadón Seco, quienes recibieron camisetas y medallas y los tres primeros puestos trofeos, en una organización que recibió el reconocimiento de todos los atletas.

De este modo, en diferentes categorías, recorrieron los 6 y 12 kilómetros por el Cerro Cuba, escoltados por ambulancias, motos de la División Comisaría local y organizadores del evento. Finalizada la competencia, se llevó a cabo la entrega de premios.



Clasificación final

6 km damas

1) Anabella Flores (Caleta Olivia)

Mayores 20-29 años

1) Niahue Pozo (Libre)

2) Fernanda Aciares (Libre)

3) Camila Vidal (Atalanta)

Pre Master 30-39 años

1) Cristina Cardozo (Correcaminos)

2) Patricia Pino (Aquila Team)

3) Janet Villarroel (Los Lebreles)

Master B 50-59 años

1) Marili Sotomayor (Correcaminos)

2) Laura Fuentes (Libre)

3) Dora Chávez (Libre)

Master C 60-69 años

1) María Casas (Correr por Correr)

2) Susana Quira (Las Maras)

3) Irene Soto (Team Fenix)

Master D 70 años en adelante

1) Elsa Castro (Caleta Olivia)

6 km caballeros

1) Nicolás Krotevich (Atalanta)

Mayores 20-29 años

1) Emanuel Ainqueo (Campus Sur)

2) Germán Torres (Correcaminos)

3) Kevin Alarcón (Patagonia Running)

Pre Master 30-39 años

1) Javier Carrizo (Correcaminos)

2) José Iturrioz (Las Heras Corre)

3) Sergio Martel (Correcaminos)

Master B 50-59 años

1) Gerardo Quinteros (Libre)

2) Pedro Guineo (Libre)

3) Sergio David (Libre)

Master C 60-69 años

1) Dante Idiarte (Los Lebreles)

2) Leo Araya (Servicios Cañadón Seco)

3) José Siervo (Las Maras)

Master D 70 años en adelante

1) Víctor Bordón (Caleta Olivia)

12 kms Damas

1) Cande Miño (Hijos del Viento)

2) Vanesa Ramos (Patagonia running)

3) Carla Paulantonio ((Team Zenit)

Pre Master 30-39 años

1) Marina Benítez (Las Heras)

2) Jesica Canan (Team Zenit)

3) Vanesa Brizuela (Libre)

Master A 40-49 años

1) Rosana Kalderero (Kasike Team)

2) Mariana Vera (Las Maras)

3) Valeria Mc Leod (Correcaminos)

Master B 50-59 años

1) Patricia Cardozo (AFT)

2) Julieta Pereira (Rada Tilly)

3) Analía López (Campus Sur)

12 kms caballeros mayores 20-29 años

1) Gabriel Torres (Caleta Olivia)

2) Daniel Aramayo (Calderero Team)

3) Ariel Morales (Libre)

Pre Master 30-39 años

1) Joel Ortega (Patagonia Running)

2) Dennis Bordón (Las Heras Corre)

3) Imanol Goy (Las Maras)

Master A 40-49 años

1) Gustavo Machuca (Las Maras)

2) Daniel Soria (Los Lebreles)

3) José Madroñal (Caleta Olivia)

Master B 50-59 años

1) José Luis Butazi (Libre)

2) Ricardo Rodríguez (Rada Tilly)

3) Daniel Casas (4×4)

Master C 60-69 años

1) Ramón Miño (4×4)