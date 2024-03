Una fiscal federal pidió que Capital Humano informe sobre si se cortó la entrega de alimentos a comedores

La fiscal federal Paloma Ochoa pidió al Ministerio de Capital Humano que informe sobre el proceso de entrega de alimentos a los comedores barriales y si hubo una interrupción en la entrega tal como denunció el dirigente social Juan Grabois.

Fuente. NA

Es una investigación que tiene delegada la Fiscalía a partir de una denuncia penal realizada en los tribunales de Comodoro Py.

La Fiscalía pidió conocer cuál es el marco regulatorio por el cual se entregaban esos alimentos a los comedores barriales y también que informen cómo fue su ejecución durante el año 2023 y si, efectivamente, tal cual se denuncia, hubo una interrupción o no en el suministro.

La denuncia de Grabois apunta directamente a la ministra Sandra Pettovello por la interrupción en la entrega de alimentos a esos comedores por la extrema situación vulnerable que atraviesan.

“Liquidaron el remanente y no repusieron nada. Esto significa que se suspendió la ejecución del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que abastecía de alimentos y auditaba los comedores a pesar de que los fondos se encuentran disponibles, configurando no solo una inmoralidad intolerable, sino que además constituye un delito”, se indicó en la denuncia del por qué la interrupción a más de 1200 comedores barriales.

La investigación la tiene delegada la fiscalía por orden del juez federal Sebastián Casanello ya que recayó en su juzgado por sorteo de la Cámara Federal.

Hasta el momento la Fiscalía no imputó a nadie en particular y está en una etapa de recolección de pruebas para determinar eventuales responsables.