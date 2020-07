Un tripulante del patrullero Bouchard, positivo de covid-19

Está asintomático en un hotel céntrico de Mar del Plata. El buque de la Armada había salido hace tres días sin esperar los resultados de sus 59 tripulantes. Desembarcó el miércoles a la mañana y desde la fuerza no reportaron la novedad.

Un tripulante del patrullero Bouchard de la Armada argentina dio positivo de covid-19 y el buque tuvo que volver de rada e ingresar a puerto en la mañana de este miércoles. El barco había salido sin esperar los resultados por lo que, conocido el diagnóstico a uno de los 59 tripulantes, amarró ayer en la Base Naval Mar del Plata.

REVISTA PUERTO se comunicó con el paciente, quien confirmó la información al tiempo que pidió que sus datos no trascendieran así como tampoco la función que cumplía a bordo para no ser estigmatizado.

“Cuando me dieron el diagnóstico fue un momento duro porque uno no está preparado para eso”, dijo el trabajador en un tono de voz apagado, todavía conmovido por el momento que le toca atravesar.

“Se siguió el protocolo, quedé aislado en un camarote y cuando bajé me estaba esperando una ambulancia. Me controlaron, sigo asintomático gracias a Dios y me alojaron en un hotel (Facón del Mar) donde estoy en permanente comunicación con médicos del área de Salud”, contó el trabajador.

La noticia recién se confirmó en la tarde de ayer pero ya en la mañana habían comenzado a circular rumores que fueron descartados por la propia Fuerza, desde donde se dijo que el amarre de la Bouchard había sido “sin novedades”.

Por qué el patrullero zarpa sin tener los resultados es una pregunta que por estas horas nadie contesta. “Zarpamos hace tres días y nos quedamos en rada. Hice una actividad normal a bordo, no sé dónde pude haberme contagiado”, confesó el tripulante al tiempo que reconoció que no era la primera vez que la nave abandonaba el puerto sin tener los resultados de los hisopados de toda la tripulación.

De acuerdo a lo informado por SAME, que intervino en la atención cuando el paciente bajó del buque, el resto de la tripulación quedará en cuarentena a bordo del Bouchard y en contacto frecuente con personal médico ante la posibilidad de que alguno de los tripulantes evidencie síntomas.

Fuente: Revista Puerto