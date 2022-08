Un músico de Santa Cruz fue elegido por La Renga para tocar en su gira

La banda de rock nacional convocó a Pablo «Roly» Díaz, músico de Caleta Olivia que acompañará la gira patagónica por varias ciudades. El artista es armonicista, pero, además, es fanático de ellos. Se enteró por una llamada del manager y estima sumarse en septiembre.

Fuente: La Opinión Austral

La histórica banda de rock nacional La Renga convocó a Pablo «Roly» Díaz, un músico de Caleta Olivia para que forme parte de la gira patagónica de la cual, al momento, no se conocen demasiados detalles.

Se trata del armonicista que, además, es fanático de la banda de rock nacional. «Me llamó el manager para que toque con ellos en la gira patagónica», expresó Pablo.

El músico mencionó que, calcula, la misma será para el año que viene por ciudades que incluyan Neuquén, Bariloche, Trelew, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Tierra del Fuego. La banda, por este 2022, ya tiene una apretada agenda por varias ciudades y por Uruguay.

«Lo que estoy viviendo es una cosa de locos, el manager me llamó y me dijo que Manu se está dedicando más al saxo, trompeta, está armando una orquesta para la banda, nos quedaba colgada la armónica y se acordó de mi para la gira, yo no entendía nada», explicó el armonicista a El Caletense, quien aún no puede creer lo que está viviendo.

De esta manera, en el mes de septiembre el músico deberá viajar a Buenos Aires para encontrarse con Chizzo, Teté, Tanque y el resto de la banda, para comenzar los ensayos.

«¡Estoy feliz! Es una de las bandas que amo, son mi motor, es una alegría inmensa, una locura», señaló apenas se enteró de la noticia.

La relación de Pablo con La Renga es a través de una de sus bisabuelas, quien tiene un camping en El Bolsón donde los músicos se alojaron y de allí nació el contacto.

Lo que se viene

El trío de Mataderos se presentará el próximo 27 de agosto en Baradero, tras la suspensión de sus shows el 20 y 27 de agosto en Tecnópolis luego de que las autoridades les informaran que «no están dadas las condiciones».

Hace unos días anunciaron, además, que se presentarán en Rosario el próximo 24 de septiembre en el marco de su gira por el país presentando su último disco, «Alejado de la red», lanzado a principios de este año.

Será la tercera vez que la mítica banda de rock nacional se presente en el predio de la zona norte de Rosario. En 2007 dieron un concierto ante 22 mil personas y en el 2010, frente a unos 50 mil espectadores.

Unos días antes, el grupo liderado por Gustavo «Chizzo» Napoli se presentará en la localidad bonaerense de Baradero, el 27 de agosto, en el Camping Balneario Municipal para el que se espera una multitud.

Para ese show, las entradas ya están a la venta y se podrán adquirir en forma online o en los puntos de venta publicados en sus redes. El valor de la entrada será de $5000 + $500 de costo de servicio y se podrán adquirir tres por persona.

Mientras que, el 8 de octubre, tras la presentación en Rosario, continuará con su gira en Uruguay