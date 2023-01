Un fotógrafo se topó con un particular animal y relató lo sucedido: «Un encuentro cercano»

Un fotógrafo que regresaba de Río Grande, se encontró con un especial animal que logró captar su atención y que lo llevó a vivir una particular experiencia.

Fuente: La Opinión Austral

Edgardo Cárdenas, un fotógrafo que regresaba de Río Grande, Tierra del Fuego, se encontraba a unos escasos metros de la frontera de San Sebastián cuando se topó con un grupo de animales que llamaron su atención. El hombre relató su experiencia a través de una publicación de Facebook.

Al detenerse para observar una «cigueña de extracción de petróleo» y fotografiarla, divisó un grupo de guanacos que, al verlo, huyeron inmediatamente.

Todos abandonaron el lugar, a excepción de uno que se quedó y comenzó a acercarse. «Aprovecho la oportunidad y también le hago fotos. Me miraba con mucha atención y comienza a acercarse. Pensé que pasaría cerca para cruzar al otro lado de la ruta pero no, venía hacia donde estaba. Cambio inmediatamente de cámara ya que lo tenía muy cerca, tan cerca que mete su cabeza por la ventana.», señaló Cárdenas

«Entre sorprendido, feliz, asustado le hablo. El solo me miraba y movía su boca. Solo se me ocurrió ofrecerle una galleta y se la acerco con la mano. Muy suavemente me la saca con su boca. Pude ver mucha ternura en su mirada. El tema es que no quería irse», explicó.

Además, agregó «Hablamos un buen rato. Cuando doblo el auto para regresar veía cómo me seguía. Paro nuevamente y le explico que debía seguir de viaje. Me estremecía su mirada. Parecía que era una despedida de eternos amigos. Se me estrujó el corazón y me fui».

«Su mirada y el momento me acompañó durante gran parte del viaje y mientras escribo lo recuerdo con cariño. Espero les guste las fotos de mi nuevo amigo.», concluyó, Edgardo.