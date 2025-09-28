Un doloroso ABC del «triple crimen narco» para entender el lado oscuro de Argentina

Este domingo, el reconocido periodistas y conductor Rony Vargas entrevistó en Cadena 3 al periodista Ignacio González Prieto, quien hizo un detallada descripción sobre el denominado “triple crimen narco”



IGP: Mire, acá hay cuestiones muy concretas, hay muchas especulaciones y muchas veces los medios de comunicación informan cosas que no corresponden, pero hay cuestiones muy específicas que que están ya están claras. La primera es que hay un personaje que no se lo ha mencionado, el personaje principal de esta historia no es “pequeño J”, el personaje principal de esta historia es Miguel Villanueva Silva, que es el primer peruano que detuvieron con con una mujer en un hotel alojamiento.

Él forma parte de de un clan peruano muy importante del pueblo de Bagua. Hay 600 clanes familiares entre Perú y y Bolivia que generan una producción muy importante desde la siembra, la cosecha, la producción y la comercialización.

Cada uno de esos clanes de más de 300 kg de de cocaína y en ese lugar que es en el en una zona especial pacífica de Perú, trasladan la droga hacia la Argentina. Ese hombre, Miguel Villanueva Silva, es el que lo trae a “pequeño J” a la Argentina y ellos responden desde el punto de vista jerárquico a personas mucho más importantes.

A las chicas las asesinan, porque ya se pudo comprobar que por lo menos una de ellas había tenido contacto con un miembro del clan. Las chicas, lamentablemente se dedicaban a la prostitución y habían tenido episodio de “viudas negras” y en uno de esos episodios -donde se le roba al cliente-, había robado una de las chicas 3 kg de cocaína y a partir de ahí se firmaron la sentencia de muerte.

Previo a esto ya se comprobó en la investigación que hubo una reunión con las tres chicas en un McDonald’s de la avenida Ribavia en Flores en Buenos Aires y que a partir de ahí los miembros del clan prepararon todo este plan criminal dando a a choferes para que fueran a buscar a las chicas. Contrataron a otras personas para que hicieran el pozo donde iban a enterrar los cuerpos.

Le pidieron a los dueños de casa que prepararan esa casa en en Florencio Varela, que pusieron la música alta para que nada se escuchara y que después por lo menos tres o cuatro personas peruanas -por el tipo de cortes que tienen los cuerpos-, generaron estas maniobras de del triple crimen que son tremendas y después vino la maniobra del enterramiento y después fue la fuga de los miembros del clan.

RV: ¿quién es el “pequeño j” Tony Jansen Valverde Victoriano?

IGP: No tiene antecedentes, aunque a usted le parezca increíble, no tiene antecedentes, viene de este pueblo Bagua, eh había llegado a la Argentina hacía muy poco, a tal punto que si se presta atención en un detalle que no se ha marcado, el documento de él está en la Argentina, el documento argentino, pero que es un documento especial como extranjero, de julio de 2025.

Así que hace muy poco que quedó efectivamente documentado, pero bueno, evidentemente dentro de la cadena delictiva lo que ellos hacían era asegurar la llegada de la droga a la Argentina y la venta en menudeo en en algunos barrios del sur de la Capital Federal y ya se estaban metiendo en algunos terrenos del sur de la provincia de Buenos Aires.

RV: ¿Quién es el último detenido?

IGP: El último detenido es el posero, lo detuvieron ayer (sábado). Yo ahí estaba mirando las imágenes de la detención. El último detenido es un joven de 29 años, que se llama Ariel Jiménez, lo detuvieron en Florencio Varela. En allanamiento en las últimas horas en una casa en Florencio Varela por dos datos específicos. El primer dato, un chofer de la aplicación DIDI que le cuenta a los investigadores que él había trasladado a un joven de aproximadamente 30 años con palas con barro y con un equipo amplificador de música. Estos, desde el punto de vista criminológico son fundamentales, ¿por qué? Porque el terreno estaba muy barroso por las condiciones climáticas que hubo en Buenos Aires que facilitó la tarea del cavado del pozo y el enterramiento y por otro lado había otros vecinos que contaban que durante la noche del viernes y la madrugada del sábado del crimen, se escuchó música de manera permanente en esa casa. Así que eso a los investigadores le hizo pensar que ese joven había estado en el lugar.

Después consigue la DDI de La Matanza una vecina que le dice que este joven le había pedido a ella especialmente que le escondiera el equipo de música en la casa y también las palas. Entonces, va la policía ayer (sábado), aprenden a cinco personas, entre los cinco empezaron a cantar y terminan deteniendo a éste que lo había contratado la banda narco para hacer el trabajo de la excavación y el sepultamiento.

RV: ¿qué se sabe de las víctimas Brenda, Morena y Lara. ¿por qué fueron asesinadas de forma tan brutal?.

IGP: Bueno, es un mensaje hacia dentro o hacia fuera, Roni. A mí no me parece para nada extraño. Yo enseño en varias universidades en carrera de grado y de posgrado, tanto criminalística como criminología. Esto que se ve en este triple crimen son lo que se llaman “actos preparatorios” y además hay una especie de “mensaje” hacia dentro y hacia fuera de la banda y teniendo en cuenta estos tres parámetros que le comentaba anteriormente, tanto el hecho de que las chicas se dedicaran a la prostitución en la zona de Flores, una zona donde hay bares, cervecerías, boliches, whiskerías, departamentos privados, lugares de prostitución, esas se vinculan con gente de la noche, dentro de esta gente de la noche están los narcos por su cercanía geográfica de la zona de la prostitución de Flores que están en el entorno del Hospital Álvarez hacia los barrios del sur de de la Capital Federal, evidentemente que algunos miembros de la banda eran clientes.

Y en el medio de ese vínculo el robo de estos 3 kg de cocaína que depende con quien hable. Hay algunos que dicen, «Bueno, eso hoy en el mercado ilegal cotiza $10.000, hay otros que te dicen $50.000, hay otros que te dicen $60.000. Independientemente de eso, los narcos le robes uno, le robes 10, le robes 100, le robes 1000, es exactamente lo mismo porque ellos tienen que generar mensaje hacia dentro de la banda y hacia afuera que genera, bueno, esta situación de terror, de temor y de lo que se debe y de lo que no se debe hacer.

Es un gravísimo error: yo estoy terminando un trabajo de tesis doctoral para la universidad. Pensar que el narcotráfico está solamente dedicadoa Rosario y los alrededores. No! para nada. El narcotráfico ya está en todo el país. Argentina es un país de tráfico, es un país de alto consumo, es un país de comercialización y es un país de exportación de droga.

En el medio de toda esa mecánica, donde aparecen capos narcos colombianos, mexicanos y narcos capos locales, están empezándose a filtrar estas bandas juveniles donde son gente muy joven con una ansia de poder tremendo con una crueldad tremenda que se han criado mirando las series y las películas de de los narcos como Escobar Gaviria y además son miembros de clanes familiares que desde que nacen hasta que mueren los miembros de esas familias narcos están en el mundo narco.

Entonces, un chico de 5 años ve a su familia estar en la droga. El chico empieza a crecer y con 20 años ya tiene 15 años de experiencia en la estructura narco y por eso aparecen los personajes como el “pequeño J”.

RV: Por último, tu análisis del rol de la policía en este caso.

IGP: Es imposible que esto se le pueda escapar a la Policía, a la Justicia y al Estado. Hay muchas estructuras del Estado que conocen perfectamente estas situaciones. Hay parte de esas estructuras que que son absolutamente corruptas y hay otras que trabajan en función de descubrir la verdad.

Y me parece que hasta que no podamos zanjar esa lucha interna dentro de los componentes principales del estado, esto no se va a resolver, todo lo contrario se va a profundizar. Yo lo que estoy viendo como fenómeno criminológico es que el narcotráfico avanza a pasos agigantados, nadie ha tomado eh situaciones o medidas de fondo y realmente estamos en problema.

No se olvide que ya tenemos aquí en la Argentina Comisarios, jefes de policía, como pasó en Santa Fe con (Eduardo Leandro) Toniolli, Jueces Federales, intendentes, concejales, dirigentes políticos, dirigentes sindicales presos por narcotráfico. Entonces, tenemos realmente un problema muy serio por la filtración del crimen organizado.

Ese es el gran telón de fondo en una sociedad que evidentemente en algunos barrios hay necesidades extremas y los narcos están cumpliendo u ocupando los espacios estancos que está dejando el Estado. El narco paga el cumpleaños de 15 de la nena, el narco paga una cuestión de salud, el narco te da un crédito cuando necesitas dinero, el narco te da tu casa, el narco te da tu trabajo, el narco te paga 10 veces lo que podés ganar en un trabajo normal. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer las figuras de los soldaditos que son chicos que tienen 8, 9 años y después con 12, 13 años ya hasta inclusive con armas en la mano, un problemón.

Fuente: Cadena 3 – ADN24Digital