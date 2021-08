Un año intenso y de buenas capturas de langostino

El Secretario General de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, Jorge Frías, se refirió a la temporada de langostino en otro año marcado por la pandemia de covid-19, en una entrevista realizada hoy en el programa Activemos, FM del Viento, Puerto Madryn.

Este ha sido un año intenso, con buenas capturas aunque con días irregulares por el mal tiempo. El recurso ha estado inquieto, con mucha movilidad quizás asociada a los intensos vientos que se registraron en la zona de pesca, pero productivos y con algunas cuestiones a corregir que se están conversando entre los distintos sectores, con la expectativa de mantener el recurso en niveles altos y de productividad.

Consultado acerca del perjuicio que pueda ocasionar este movimiento que experimentó el langostino, el Secretario General de Capitanes de Pesca admitió que “sin conocer el negocio, porque no es la parte que me compete, entiendo que el que puede estar más afectado es el empresario, dado que la movilidad del recurso guarda relación con la parte logística con que desarrolla los movimientos de su propia empresa, donde descargar, a qué puertos hacer ingresar los buques, cómo transportar la cerga, etc. En cuanto a los capitanes y oficiales, si hay posibilidades altas de capturas no estamos muy afectados; nuestra función es completar bodega y la afectación se da en la cantidad de días necesarios para completar esa tarea».

Acerca de la modificación realizada en Chubut al protocolo sanitario que permite la salida del puerto a tripulantes de buques pesqueros rompiendo la burbuja sanitaria y deposita la responsabilidad al Capitán, Frías respondió que la Asociación lo que hizo fue fijar su posición sobre la cuestión. Nosotros teníamos una visión de lo que se estaba debatiendo, y que el Secretario de Pesca Aguilar, con muy buena voluntad, ha atendido algún reclamo de otros gremios en función de que si las tripulaciones debían salir del muelle a distenderse, y consideramos que después del sacrificio que nos costó desde el inicio de la pandemia con protocolo sobre protocolo, generando disidencias entre los sectores: empresario, gremios y gobierno, nos parecía que a un mes de cerrarse la temporada nos arriesgáramos a generar contagios masivos con todas sus consecuencias, y sobre todo cuando el único responsable sería el Capitán, tal el planteo, y si alguien toma una decisión tiene que hacerse cargo de esa acción y no depositarla sobre otro, en este caso el Capitán; y quienes reclamaron que sus asociados necesitaban salir a distenderse deberían haber tomado también la responsabilidad sobre lo que ocurriría si esos asociados volvían infectados y salían a navegar; y también el sector empresario, que es quien debe afontar los costos que se generan en funcion de los PCR y aislamientos necesario. Finalmente, la decisión sobre si las tripulaciones bajaban o no quedó en manos de la empresa, esa fue la posición adoptada por los Capitanes.

Cabe resaltar que todos los tripulantes estuvieron muchos meses a bordo, no nos opusimos a que desembarquen; pero para evitar contratiempos, el trabajador tiene la opción de tomarse un descanso haciendo uso de los francos o vacaciones, esa era la opción, y volver embarcar luego de realizar un nuevo aislamiento.

Finalmente, resaltó que haber consensuado los convenios colectivos de trabajo entre la Asociación y las distintas cámaras empresarias, la discusión del ajuste o adecuación los valores que se aplican sobre la especie es más amigable al discutir diferencias, siempre se realiza en términos de diálogo sin mayores inconvenientes, esto siempre en referencia a lo ya convendo; y por supuesto respetando la libertad de cada capitán y oficial que acuerdan valores por sobre los convenios.

Fuente: capitanesdepesca.org.ar