Turismo Inclusivo: la construcción de un camino hacia la transformación social

Son más las personas con algún tipo de discapacidad las que se ven afectadas tras elegir un destino vacacional. De qué manera emerge este tipo de turismo a la hora de derribar barreras, generar nuevas oportunidades dentro de dicho sector y cómo la sociedad puede tomar conciencia.

Cada año, con la llegada de la época estival, millones de personas planifican sus vacaciones con el objetivo de descansar y poder relajarse. Si bien parece una tarea sencilla, para aquellos que poseen algún tipo de discapacidad puede ser una situación complicada e incluso estresante.

Es por ello que, para este tipo de situaciones, se presenta el turismo inclusivo o accesible, el cual, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), se trata de “una forma de turismo que implica un proceso de colaboración entre los interesados para permitir a las personas con necesidades especiales de acceso (en distintas dimensiones, entre ellas las de movilidad, visión, audición y cognición) funcionar independientemente, con igualdad y dignidad, gracias a una oferta de productos, servicios y entornos de turismo diseñados de manera universal”.

En una entrevista con TiempoSur, Daniela Aza, licenciada en Comunicación e influencer de la discapacidad con la patología Artrogriposis Múltiple Congénita, que afecta a las articulaciones generando contracturas, comenzó diciendo que “lo más importante es que en el verano sigue siendo una época compleja y complicada para aquellos que poseen cualquier tipo de discapacidad, en mi caso, es motriz, pero otras personas poseen de tipo visual, auditiva, entre otras que les complica cuando quieren disfrutar en esta época del año”.

“Dentro de la sociedad no solo se dificulta el no poder disfrutar de las cosas que caracterizan el verano, sino que también abarca ir al teatro; las salidas recreativas; la libre circulación y no tener algún inconveniente en el aeropuerto con el tema del pasaje y demás cuestiones. Cuando uno piensa en verano, lo primero que se le viene a la mente es la playa y no es así”, manifestó.

Asimismo, la comunicadora e influencer explicó qué medidas se están llevando a cabo en diferentes lugares y qué tipo de trabajo se están realizando tanto a nivel nacional, provincial e incluso desde el sector privado. “Si bien en distintos lugares turísticos se está teniendo en cuenta la cuestión de la inclusión como, por ejemplo, en los balnearios la silla anfibia, son contados con los dedos de las manos los lugares que tienen en cuenta la cuestión de la inclusión. Aun así, a nivel nacional, provincial, municipio e incluso desde el sector privado se están llevando a cabo una movida importante porque están trabajando en pos del turismo inclusivo durante el año y no hay que esperar a este periodo de verano”.

“Es de suma importancia capacitar, concientizar acerca del turismo inclusivo para la sociedad, para entender que la persona con discapacidad también es viajante, consumidora dentro del sector turístico. Dentro del sector hubo avances significativos por los cuales me alegro muchísimo, pero todavía queda mucho para trabajar”, expresó.

Por último, Daniela señaló: “Muchas veces no salimos de vacaciones por este tipo de cuestiones y estigmas, por eso debemos cambiar de manera rotunda. El concepto de discapacidad no es individual, sino que es social, porque tiene que ver con las barreras y obstáculos del entorno”.

En nuestro país, contribuyendo a esta causa, podemos encontrar la Ley Nacional Nº 25643 sobre el turismo inclusivo, que se define como “el complejo de actividades originadas durante el tiempo libre, orientado al turismo y la recreación, que posibilitan la plena integración -desde la óptica funcional y psicológica- de las personas con movilidad y/o comunicaciones reducidas, obteniendo durante las mismas la satisfacción individual y social del visitante y una mejor calidad de vida”.