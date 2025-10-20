Turismo continúa fortaleciendo la capacitación de guías idóneos en toda la provincia

La Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, avanza en el fortalecimiento de las políticas de formación y profesionalización del sector turístico a través del área de Capacitación, Formación y Calidad Turística.

En este marco, se desarrollaron instancias de formación destinadas a guías idóneos en las localidades de Puerto San Julián, Puerto Deseado y Caleta Olivia, con un abordaje teórico-práctico que tiene como propósito brindar mayores herramientas a quienes cumplen un rol central en la atención y acompañamiento de los visitantes.

Este programa, impulsado por el Gobierno Provincial, refuerza el compromiso con el desarrollo de servicios turísticos de calidad y la creación de nuevas oportunidades laborales en el sector.

De este modo, el Ministerio de la Producción reafirma su compromiso con la formación continua, la jerarquización del rol de los guías y el fortalecimiento del turismo santacruceño como un eje estratégico para el crecimiento económico y social de la provincia, consolidando a Santa Cruz como un destino competitivo, inclusivo y preparado para recibir a visitantes de todo el país y del mundo.

Fuente: Gobierno Santa Cruz