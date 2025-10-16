Tres docentes representaron a la Argentina en la cumbre de Educadores de Iberoamérica en Madrid

Organizaron la Fundación junto a la Organización de Estados Iberoamericanos y a la Universidad Pedagógica Nacional de la Argentina

Una docente de La Plata y dos maestros de Jujuy representaron a la Argentina en la cumbre de Educadores de Iberoamérica en Madrid, para trabajar por una educación inclusiva y reducir la brecha digital.

Se trata de Adriana Herrera, quien trabaja en la institución educativa ubicada en la calle 62, entre 139 y 140, de La Plata; los jujeños Karen Mancilla Morales, docente de Ciencias de la Educación de Jujuy; y Daniel Uzqueda, de Escuela N° 373 de Puerta de Lipán, en Tumbaya.

Los tres fueron elegidos embajadores de Escuela Plus, el clúster de entretenimiento educativo desarrollado por la Fundación Norma y Leo Werthein que llega a casi 10 mil escuelas de América Latina y a millones de estudiantes a través de la TV y el streaming.

El evento fue organizado por la Fundación junto a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y a la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) de la Argentina, con el lema “Innovación educativa para una escuela más diversa e inclusiva”.

Adriana, Karen y Daniel compartieron junto a colegas de España y otros que viajaron desde Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay aprendizajes y desafíos para construir una comunidad educativa que trascienda las fronteras y pueda enriquecer los procesos educativos utilizando los recursos audiovisuales como herramienta complementaria.

También formaron parte del itinerario una experiencia en el Museo del Prado, donde se presentó el laboratorio de educación, arte y tecnología que abordó “El arte como herramienta transversal”; y una visita al futuro Museo del Holocausto de la Fundación Hispano Judía, que propició una reflexión sobre la memoria, la diversidad. El cierre del encuentro estuvo marcado por un compromiso colectivo: llevar lo aprendido a las aulas y comunidades de origen, impulsando prácticas educativas más inclusivas, colaborativas y sostenibles.

Fuente: Noticias Argentinas