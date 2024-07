Tras la llegada de Belmonte, Boca va a la carga por otros dos mediocampistas

El «Xeneize» busca reforzar el sector de la cancha más afectado para la serie de Copa Sudamericana ante Independiente del Valle de Ecuador.

Boca se mantiene activo en el mercado de pases pensando en el segundo semestre del año y, tras la llega de Tomás Belmonte y el chileno Gary Medel, inició gestiones para adquirir los servicios de los mediocampistas Gastón Giménez y Giuliano Galoppo.



Con la llegada al país del mediocampista Tomás Belmonte y con los chequeos médicos ya realizados, el entrenador Diego Martínez y el Consejo de Fútbol buscan seguir reforzando ese sector de la cancha que quedó debilitado para la serie de dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle de Ecuador debido a las convocatorias de Kevin Zenón, Cristián Medina y Ezequiel Fernández a los Juegos Olímpicos de París sumado a la sanción que debe cumplir Guillermo Fernández.



Por ello, en Boca ya iniciaron gestiones para adquirir los servicios de dos viejos anhelos de los últimos mercados de pases boquenses: el argento-paraguayo Gastón Giménez y Giuliano Galoppo.



En cuanto a Giménez, el futbolista de 32 años tiene contrato hasta diciembre de 2025 con el Chicago Fire de Estados Unidos en el cual jugó 15 partidos en lo que va de la temporada. Además, el ex jugador de Vélez no posee cláusula de salida.



En el último mercado de pases, Giménez estuvo cerca de arribar a Boca pero el futbolista prefirió continuar en el país norteamericano pero hoy, con la imposibilidad de la llegada de Fausto Vera desde Corinthians de Brasil, el llamado del presidente Juan Román Riquelme podría seducir al ex Godoy Cruz de Mendoza para que vista la camiseta de Boca.



Por su parte, por el que más avanzó Boca fue por Galoppo que, actualmente, defiende los colores del San Pablo de Brasil. Desde Brandsen 805 se envió una oferta de tres millones de dólares por la mitad del pase del ex Banfield de 25 años y los paulistas ven con buenos ojos la salida del mediocampista que perdió consideración en el primer equipo del ‘Tricolor’.



Aún faltan pulir detalles pero pareciese todo encaminado para que Galoppo, que en 2014 pasó por las inferiores de Boca, vuelva a ponerse la camiseta azul y oro.