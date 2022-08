Tras cautelar de Comercio: Camuzzi comenzó a atender de forma presencial en Río Gallegos

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Comercio e industria del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, informa a la comunidad que la empresa Camuzzi Gas del Sur está cumpliendo con la orden emitida por la Dirección Provincial de Consumo, a través de la cual se solicitó modifique su actitud respecto a la atención presencial a las y los usuarios.

Fuente: Santa Cruz en el Mundo

El 10 de agosto, el equipo de inspectores de la cartera se presentó en la oficina de Río Gallegos de la empresa proveedora del servicio esencial para constatar el acatamiento de la medida cautelar emitida en el mes de julio por la autoridad de aplicación, la Dirección Provincial de Consumo. En su visita de control observaron que, en un principio, se está atendiendo al público de manera presencial.

Si bien todavía los cuerpos de abogados tanto de Camuzzi como de la Secretaría continúan en diálogo, en el marco de la negociación de la medida y el contenido de la misma, a través del Acta de Inspección firmada por el jefe de Oficinas Comerciales, Cesar Daniel Viña, la empresa se comprometió a dar respuesta a las y los consumidores que se acercan para realizar consultar y/o trámites de manera presencial.

Además, el secretario de Comercio e Industria, junto a la directora provincial de Consumo, Fany Díaz, se acercaron este jueves a la oficina de Camuzzi en Río Gallegos, para dialogar con las autoridades y conocer en profundidad el servicio que se brinda a la comunidad no solo en la capital provincial sino, también, en las localidades del interior.

“Ante la escalada de reclamos genuinos que recibimos por parte de las y los usuarios que no tienen fluidez en el acceso a entornos digitales, para resolver sus problemáticas a través de la plataforma digital que brinda la empresa, fue que desde nuestra cartera decidimos actuar de oficio, entendiendo que se estaban vulnerando los derechos de quienes se encuentran en una situación desprotegida y merecen una atención especial”, explicó al respecto Leandro Fadul.

Por tal motivo, se le ordenó a Camuzzi contemplara los medios necesarios para garantizar la atención al público de manera presencial y poder dar así una respuesta directa a quienes así lo requieren, y “hoy estamos en condiciones de informar que se está atendiendo de forma personalizada a quienes se acercan sin turno, pero es importante aclarar que tienen prioridad las y los usuarios que lo hayan solicitado de manera telefónica o vía web”, detalló el funcionario.

Como la empresa quiere evitar la acumulación de gente en la sala de espera, la puerta de la oficina permanece cerrada, pero quienes se acerquen pueden golpear y van a ser atendidos por el oficial de guardia, el mismo evalúa el motivo de consulta y/o trámite y busca dar respuesta a la necesidad requerida. Si la oficina está colapsada ante la demanda, seguramente, le brindarán turno para el día siguiente.

Con respecto al interior de la provincia, Puerto Santa Cruz; Piedra Buena; Puerto San Julián y Gobernador Gregores, localidades en las que Camuzzi tiene oficina, no se manejan con gestión de turnos, porque la demanda es menor, por lo que se atiende por orden de llegada, en los mismos días y horarios previos a la pandemia.

“En el interior no actuamos de oficio porque no hemos recibido reclamos por parte de las y los usuarios, por lo que entendemos que no hay inconvenientes en la atención. Pero invitamos a la gente a que, en caso de observar irregularidades en la atención presencial en cualquiera de las oficinas de la provincia, se pongan en contacto con Defensa al Consumidor”, finalizó Fadul.