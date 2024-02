Trabajadores del STIA denuncian pesquera chubutense

Prácticamente con un foco de conflicto en cada ciudad productiva, Chubut, además de los olvidables suceso de Rawson, la problemática en Comodoro Rivadavia, tiene un ingrediente más: trabajadores que denuncian a una importante pesquera.

Fuente: Pescare

Desde el gremio de la STIA, se movilizaron hasta las instalaciones de Pesquera San Isidro en la ciudad de Puerto Madryn, a quienes acusan de ser quienes ponen más trabas en el acuerdo paritario, denunciando al secretario de trabajo, al que calificaron de incompetente.

Oscar Hughes, referente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, se refirió al tema en diálogo con nuestros colegas de El Mirador.

“Estamos movilizándonos reclamando principalmente al Grupo San Isidro, que son uno de los que ponen más trabas para poder cerrar este ajuste de paritarias firmado en junio del 2023. También queremos denunciar al secretario de Trabajo por incompetente, declarar una consideración obligatoria cuando no había ningún conflicto, así que los trabajadores decidieron manifestar”, relató el referente gremial.

“Hemos acatado una conciliación que no correspondía, estamos denunciando igual para que esta conciliación no sea válida, porque en realidad nunca hubo un conflicto en ninguna empresa, solamente habían asambleas en las cuales, por decisión de parte del secretario de Trabajo Nicolás Zárate, emitió una conciliación obligatoria que no tenía validez. Hemos salido a manifestar, hemos ido a la Secretaría de Trabajo a exigirle a esta empresa de la cámara que se presenten en el marco de la conciliación que ellos han pedido y no se quieren presentar”, denunció en el mismo sentido Hughes.

Consultado sobre donde está la traba para poder cerrar el acuerdo, el dirigente de la STIA dijo que: “la traba la pusieron el sector empresarial primero. Porque la Ley Federal de Pesca, por las retenciones, después porque no había garantías por el SUPA y resulta que salió que no fue aprobado ni las retenciones, no fue aprobada la Ley Federal de Pesca, el SUPA arregló, y nos encontramos con las mismas trabas de no poder negociar el ajuste salarial correspondiente.”

A su vez, Hughes describió que en el mes de diciembre habían perdido ya un 10% “más todo lo que va corriendo desde enero, así que la idea es seguir manifestándolo o exigirles a las empresas de la cámara y a la Secretaría de Trabajo, principalmente a la persona de Nicolás Zárate que le vamos a pedir que también dé un paso al costado, porque en realidad un representante que teníamos acá en Madryn, que trabajaba, y realmente no estaba del lado del sector empresario como lo está ahora, así que le pedimos al Gobernador que le haga dar un paso al costado al secretario de Trabajo de la provincia, por su incapacidad para conducir esta cartera laboral y lleva un conflicto grandísimo a los trabajadores la pesca.”

El último contacto que mantuvieron las partes fue el último lunes, tras lo cual se pactó volver a verse el día martes pero desde la parte empresarial no se presentaron según argumentan desde el gremio, “hemos hecho presentación ante la cámara. Lo único que quiere la cámara CAPIP es que se dé por finalizada la temporada. Nosotros le hemos dicho al gobernador y al secretario de pesca que hasta que el recurso esté en la costa, no dé por finalizada la zafra de langostino, porque esto llevaría a un conflicto social más grande.”

Negando que se esté realizando una medida de fuerza, Hughes manifestó que decidieron acatar la conciliación obligatoria “que está mal hecha. En ningún momento hubo un conflicto. Nosotros no tomamos ninguna medida de fuerza, nosotros nos convocamos todos para asamblea. Si uno va a las plantas ve que han hecho contrataciones y han citado a trabajar sin supervisores, otras que no han pagado en fecha. Un paro general nunca hubo ni en Trelew, ni en Rawson ni en Comodoro.”

Realizando una grave denuncia pública, el dirigente gremial dijo públicamente que “es un desastre lo que hizo Nicolás Zárate o está en el sector empresario, capaz que es pagado por CAPIP ahora. Le pedimos al Gobernador la intervención rápidamente más allá que ha tenido contacto con nuestro Secretario General. Le pedimos que convoque de forma urgente a la cámara empresaria a sentarse, porque estaba muy cerca de llegar a un acuerdo, pero no sé qué le pasó al Grupo San Isidro, que fue uno de los que puso las trabas para que esto no avanzara.”

“Este es un grupo muy grande que se lo conoce de muchos años, se han llevado mucha plata, tienen barcos fresqueros, congeladores, poteros y con una devaluación del 120% y le han sacado las retenciones y no pueden pagar un salario… porque estamos por debajo de la pobreza, lamentablemente los salarios que paga la cámara y ellos son empresas internacionales, exportadoras y con un dólar que le favorece y que le va a seguir favoreciendo porque se viene otra devaluación, pero no se fijan en el bolsillo de los trabajadores”, manifestó el dirigente del STIA.

Consultado también si no se ha llegado a un acuerdo con las empresas por fuera de la cámara, el referente gremial sostuvo que “se está negociando con algunas empresas en Comodoro, algunos nos dicen que van a negociar pero también hay conflictos con otros gremios. Hay empresas que están interesadas en salir a negociar por fuera de la cámara porque quieren seguir trabajando, porque langostino todavía hay mucho. No sé cuál es la estrategia del sector de la CAPIP, encabezada por el sector del Grupo San Isidro. No entendemos cuál es la actitud de no pagar los salarios comprometidos en el mes de junio.”

Recordemos, Pesquera San Isidro cuenta con un importante crecimiento en los últimos años, teniendo más de 20 buques pesqueros operativos, entre la flota de Rawson, fresqueros, congeladores y algunos con puerto base en Río Negro, ademas de importantes instalaciones de procesado y manufactura principalmente de langostino en el complejo industrial de Puerto Madryn.

La flota se mantiene sin actividad por el momento por una resolución de la Secretaría de Pesca de Chubut, dado que al existir conflictos con otros gremios, se torna inviable despachar los buques, toda vez que regresan con materia prima, no tendrían mano de obra para la descarga y mucho menos personal para procesar la misma.

Por otra parte se mantienen otros conflictos de modo paralelo, por lo que la Secretaría de Trabajo chubutense intimó a las partes involucradas a la instancia de conciliación administrativa, ya que la Conciliación Obligatoria se encuentra vigente.

Es por eso que la intimación fue cursada tanto al Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación, a la CAPIP y a las empresas Red Chamber, Greciamar, la Escalerona, Pesquera Veraz, Explotación Pesquera de la Patagonia, Cabo Vírgenes, Consermar y Fuertes Vientos.