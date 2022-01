Todos los secretos del ejército ruso de camiones que aplasta en el Rally Dakar

Infobae se metió en el “cuartel” de Kamaz, el equipo dominante. Cómo trabajan, cuál es su escuela de pilotos y por qué son la referencia. En exclusiva, sus vehículos al desnudo y su impactante motor





Ocupan uno de los sectores más grandes en cada campamento del Rally Dakar 2022 que se disputa en Arabia Saudita. Se trata del equipo ruso Kamaz que con sus camiones domina la carrera más dura del mundo. Parece un cuartel militar donde sus soldados vestidos de azul trabajan y cuidan todos los detalles. Infobae fue autorizado a entrar y conocer a fondo la escudería que es referencia con sus colosos.

El equipo tiene base en Náberezhnye Chelný que es la segunda ciudad más grande de la República de Tartaristán. Se formó en 1988, pero su primera intervención en la mítica competencia fue en 1990, en pleno desmembramiento de la Unión Soviética. En 1996 llegó el primero de sus 18 triunfos, 17 de ellos logrados desde el año 2000. Los últimos cinco de forma consecutiva y acarician el sexto ya que en la clasificación general de la presente edición marchan con un 1-2-3.

Dos o tres mecánicos trabajan sobre cada suspensión u otro elemento. Miran con cara de serios y cierto recelo, pero son muy educados. En el video se puede ver el inmenso motor turbo diésel de seis cilindros en línea y 12,98 litros de capacidad. El impulsor se conecta con una caja de cambios manual y automática. Su velocidad máxima es de 165 km/h, limitada a 130 km/h por normativa. Aparte del corazón de los gigantes rusos también pueden verse otras partes que siempre están ocultas cuando los Kamaz están en acción, bestias de 8.600 kilogramos, 6,6 metros de largo, por 3,3 metros de alto y 2,55 metros de ancho. Se encuentran rodeados de sus “primos”, que son los camiones de asistencias, que son claves para alcanzar la gloria. Las tareas no paran en los vehículos que lucen inmaculados a pesar del polvo y la arena típicos de esta tierra.

Para ir a fondo con el team ruso este medio habló con Erik Khayullin, integrante del área de prensa de la escudería, quien los brindó detalles y también permitió filmar y fotografiar los trabajos de unas 60 personas en el Rally Dakar, pero que en la sede del equipo son 160 en total.

Sobre por qué es el equipo ganador dijo: “Por diferentes razones, en primer lugar, la disciplina. En segundo lugar, tenemos buenas tecnologías y buenos camiones. También tenemos tripulaciones experimentadas que son buenas en las carreras, que saben cómo competir a fondo. Es todo un conjunto. Y también amamos nuestro país natal. Tratamos de advertir que es muy importante estar centrado en el objetivo, estar centrado en lograr un podio. Es muy importante el espíritu de equipo. Y estos factores son la razón por la que somos buenos en el Rally Dakar durante muchos años”.

También aclara de dónde sale su presupuesto: “Es de patrocinantes privados y no hay apoyo del Gobierno. Pero tenemos buenos socios (sponsors). Y también tenemos la ayuda de nuestra fábrica que producen los camiones”.

Si bien es un proyecto privado afirma que “a la gente le gusta porque somos el equipo nacional de camiones en el Rally Dakar”. Aunque aclara: “Pero, por supuesto, no somos un equipo estatal, pero tenemos el apoyo de todos los aficionados rusos. Y somos muy famosos en Rusia. Tenemos muchos fanáticos y hemos ganado 18 veces”, cuenta.

Kamaz se caracteriza por tener una “escuela” en la que detrás de un referente fueron surgiendo diversas generaciones de pilotos que también ganaron. Conocido como el “Zar”, Vladimir Chagin fue el primer gran exponente de Kamaz y en 2000 inició su racha ganadora. Contemporáneo suyo fue Firdaus Kabirov. Ambos vencieron en África y también cuando la carrera llegó Sudamérica. Allí, al poco tiempo, los jóvenes Eduard Nikolaev, Ayrat Mardeev y Andrey Karginov también celebraron. Su último héroe es Dmitry Sotnikov, que es el más chico con 36 años, lidera la clasificación general y busca repetir su victoria de 2021.

Erik revela cómo trabajan con diversas generaciones: “Los más grandes hablan mucho con los más jóvenes e intentan corregir errores. Por ejemplo, Eduard Nikolaev se formó con Vladimir Chagin y aprendió mucho. Es un gran estudiante, trata de repetir su récord de siete victorias en el Rally Dakar y está cerca de conseguirlo. Él ya consiguió cuatro triunfos. Los más jóvenes tratan de estar en el mismo nivel del maestro de la vieja escuela (Chagin), que ahora es el director del equipo”.

Además, dio detalles de la escuela del equipo: “Primero somos una familia grande y empezamos a trabajar con los pilotos desde niños con carreras de karting (N. de la R: compiten sobre asfalto y sobre hielo, que les permite ganar sensibilidad). Organizamos diferentes competiciones. Los invitamos a participar y esperamos que luego quieran sumarse y hacer todo el camino. Trabajamos con unos 100 niños y sólo tenemos chicos que viven en nuestra ciudad natal, que no es muy grande, tiene medio millón de habitantes. Nuestros jóvenes pueden manejar a partir de los 16 años y por eso los formamos desde muy chicos”.

Para este año estrenaron dos modelos 435091 de la línea K5 que son conducidos por Sotnikov y Nikolaev. Mientras que los dos 43509 de 2021, repasados a nuevo, están a cargo de Anton Shibalov y el propio Karginov.

“Creo que cada camión, por ejemplo, Tatra o Iveco (sus principales rivales), tiene la misma potencia (que Kamaz), alrededor de 1.000 caballos. Pero necesitamos no sólo tener potencia, también necesitamos ser confiables porque el camión corre durante doce días y es muy importante para que el camión esté listo y tenga el mejor rendimiento en la mañana y después en la etapa. Necesitamos un motor muy fiable, la caja de cambios, la transmisión. También un equipo de asistencia que esté toda la noche trabajando en la preparación para el día siguiente. Es todo un conjunto complejo que permite este éxito”, afirma.

¿Cómo reaccionaron en la derrota? “Sabemos que, si perdemos, nuestros espectadores, nuestros aficionados, nuestros socios, nuestros trabajadores de planta no estarán contentos con nuestro rendimiento. Y por eso debemos hacer todo lo posible para llevar la victoria a Rusia. Pero, por supuesto, esto es un deporte y no tenemos la suerte de vencer en todos los años. Hay un montón de razones diferentes y somos varios los que trabajamos abajo del camión. Usamos la retroalimentación para informar nuestros errores y mejorar el camión para el próximo año y estar al tanto de todos los detalles. Si en algo no fuimos fiables, lo corregimos y nos preparamos mejor para no perder en el siguiente Rally Dakar”.

También guarda un buen recuerdo de la Argentina: “Me marcó la cálida hospitalidad de los argentinos. Recuerdo los territorios tan hermosos de Argentina, de la gran cantidad de gente que iba a las calles y se encontraba con el pelotón de vehículos. Era una locura y no podemos olvidar esto. Las largadas y llegadas en Buenos Aires llena de gente, su color con lugares como La Boca. Tenemos cuadros con imágenes de los camiones en la Argentina, en especial en Buenos Aires y La Pampa, por ejemplo”.

Y mandó un grato mensaje: “Queremos mucho a su país. Para mí, es un sueño volver allí, por ejemplo, con o sin carrera. Les deseamos a las familias de Argentina y a toda su gente que pueda superar todo este problema con el COVID-19. Cuando veo en la televisión algo sobre Argentina, pienso en su país con recuerdos muy cálidos”.

Pero la acción no se termina con el Rally Dakar ya que durante el año participan en el Campeonato Mundial de Cross Country de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que desde 2022 incorporó en su calendario a la mítica carrera que por tercer año seguido se realiza en Arabia Saudita. En ese certamen también son la referencia.

En la presente edición del Rally Dakar, Kamaz ganó las nueve etapas disputadas y lleva en la clasificación general un contundente 1-2-3 con Sotnikov, Nikolaev y Shibalov. A tres tramos del final los rusos están cerca de otro triunfo, pero no se duermen en los laureles ya que una vez de vuelta en su país empezarán a preparar la edición 2023 para seguir aplastando.