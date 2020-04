Todos dieron negativo

Los retesteos de los tripulantes del potero Scirocco y también los del Atlantic Surf no detectaron la presencia del COVID-19. Los trabajadores del barco de Solimeno hacen la cuarentena en el hotel del SOMU a la espera de tercera muestra. En Glaciar Pesquera quedaron liberados para zarpar.

Finalmente la novela del COVID-19 en la flota pesquera que opera desde puerto de Mar del Plata terminó con cierto alivio luego que durante el fin de semana se conociera que ninguno de los tripulantes del Scirocco y el Atlantic Surf estaba contagiado, después de compartir espacios comunes con oficiales que habían sido diagnosticados positivos la semana pasada.

La historia con final feliz de todos modos regaló algunas postales que deberán ser tomadas en cuenta a futuro, si como todos dícen, todavía no atravesamos lo peor de la pandemia. El Consorcio Portuario en medio del cambio de conducción (ver nota aparte) dejó en evidencia que tenía un plan de contingencia pero nunca lo aplicó.

O en realidad lo aplicó tarde, casi dos días después, cuando el Scirocco finalmente amarró en la ochava del muelle de ultramar, sin bomberos, ambulancia, Prefectura, seguridad portuaria. Nadie esperó a los trabajadores marítimos ese jueves por la noche y sumaron otras 48 horas hasta que se desembarcaron.

El plan de contingencia del Consorcio, como órgano ejecutor según establece el artículo 6 de la Resolución 60/2020 del Ministerio de Transporte de marzo pasado, establece que aquellos que tuvieron un contacto estrecho con un infectado, deben cumplir la aislación en el domicilio.

En esa falencia mucho tuvo que ver la presión del intendente Municipal, Guillermo Montenegro, que a las pocas horas de haberse confirmado el positivo en el Scirocco brindó una conferencia de prensa y señaló que el buque quedaría en rada hasta cumplir la cuarentena. El Jefe Comunal tiene blindada la ciudad y le genera otros problemas a la industria que no puede disponer de ingenieros mecánicos, jefes de máquinas o tripulantes porque no los dejan ingresar a trabajar a la ciudad.

Lo que debería haber sido un testeo ni bien el buque llegó a rada el miércoles a las 7 de la mañana, se dilató hasta el viernes de tarde noche. Y los resultados recién estuvieron en la noche del sábado. El SAME evaluó a los tres oficiales que habían tenido un contacto próximo con el patrón de pesca y esos resultados se comunicaron a través del INE, el instituto nacional de epidemiología de Mar del Plata, que los volcó al sistema nacional de vigilancia epidemiológica.

“Nos dijeron que tenía una carga viral baja. Que cuando subió al buque ya no estaba contagiando y por eso no contagió a nadie”, contó un marinero del potero ya instalado en el hotel del SOMU, donde cumplirán la cuarentena en habitaciones individuales. En las próximas horas le harán el tercer test para completar la certeza de que no hay rastros del virus.

En el caso del jefe de máquinas del Atlantic Surf también fue negativo el tercer test y al sumar dos negativos el oficial fue dado de alta. Igual, por decisión propia, se desembarcó y prefirió guardar reposo en su domicilio.

“El resto de la tripulación también sumó su segundo negativo y cuando el SAME nos diga que estamos liberados y terminemos una pequeña reparación, salimos”, contó un allegado a Glaciar Pesquera ante la consulta de este medio.

Mientras se conocía el resultado del segundo test en el Scirocco, la tripulación del Huafeng 801 completaba el primer hisopado, el cual estuvo a cargo de la Clínica San Cayetano, la misma que presta servicio sanitario al Consorcio Portuario.

“Una vez que estén los resultados, pueden salir”, adelantó Daniel Flores, que estaba en el muelle monitoreando el operativo. Un rato antes había salido el Mateo I, de Food Arts, también con resultados negativos.

Por más que el test no figure en el protocolo como algo obligatorio, los gremios marítimos se lo solicitarán a todos los armadores de buques congeladores.

En su idea de blindar la ciudad, la Municipalidad ha rechazado trabajadores marítimos, ya no solo desde Corrientes sino también uno de Villa Gesell, que tuvo que desembarcarse porque no pudo pasar un retén de control sobre la ruta 11.

Los gremios terminaban de redactar un protocolo junto con el SAME para elevar a la Municipalidad y que la comuna flexibilice esa situación con el compromiso de que el visitante haga la cuarentena o se realice el hisopado antes de salir a navegar.

Fuente: Revista Puerto