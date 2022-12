Temporada en Rawson: las capturas de langostino ya tienen un nivel récord

Gabriel Aguilar dijo que los topes de pesca que tienen los buques “quedaron chicos” para los volúmenes que se están manejando. Reveló además que distribuirán $ 6 millones a modo de ayuda entre 65 desempleados de la ex-Fyrsa.

Fuente: Diario Jornada

El secretario de Pesca, José Gabriel Aguilar, confirmó que la captura de langostinos este año ya es “récord” y respecto a lo ambiental, deslizó que “estamos capacitando a marineros. Unos 80mil cajones vacíos se mueven en Puerto Rawson por día. La limpieza es parte de todo el trabajo. El compromiso es que no se tiren y se caigan cada vez menos al mar”, enfatizó.

En Cadena Tiempo precisó que “cumplimos un mes de temporada de pesca y estamos con récord de niveles de captura de langostinos. Los barcos tienen sus topes y esos límites han quedado chicos. Los monitoreos y controles son permanentes”.

“Tenemos excelentes capturas. Estamos enviando a cámaras de frío de Comodoro Rivadavia. El langostino crece y se desarrolla en poco más de un año (L1). Si no se captura en ese momento muere o pierde su valor comercial. El 90% del producto se exporta”, aseveró.

“Hace muchos años que no tenemos la cantidad de captura que logramos. El año pasado se prendieron alertas. Los barcos iban y costaba llenar bodegas. Las alertas nos hizo fijar topes. Esos límites hoy nos quedaron chicos. Tuve un par de reuniones con la flota. Con los resultados que venimos teniendo los niveles de captura son muy buenos. Estamos buscando dónde albergar la cantidad de langostinos que se procesan. Genera mucha alegría”.

“Tenemos el área técnica con auditoría permanente y vamos monitoreando qué niveles de pesca tienen. Luego esas planillas se cargan. Se evalúan que no se sobrepasan límites. Nos basamos en lo que necesita el mercado. Cuando el langostino se desarrolla en un año pierde el encanto de la exquisitez que el mundo busca. Lo importante es que no pesquemos hembras impregnadas. Esta temporada tenemos un buen volumen de captura”.

Hoy se pescan L1 y L2, las piezas más grandes. “El mercado internacional nos ganó todas las cuentas, se lleva el 90% del producto que se desarrolla en Rawson. Las plantas buscan maximizar el recurso. Tenemos la demanda pero el mercado está mas lento. Todavía no se colocaron para poder exportarse”.

De la duración de la temporada, Aguilar indicó que “la extendemos hasta los primeros días de marzo. El rendimiento empieza a bajar. Los barcos cuando levantan tienen que tener una determinada cantidad de kilos, si levantan menos quiere decir que estamos en el límite de la temporada”.

Ayuda

El secretario además confirmó que junto con la Cámara de la Flota Amarilla y otras Cámaras del sector se logró un aporte de $6 millones para distribuir entre los 65 de los 200 trabajadores de la ex-Fyrsa que no pudieron ser reubicados. “Estamos viendo cómo reincorporar trabajadores. De 200, 65 buscan reincorporarse a la pesca. Ningún empresario pesquero le quiere pasar mercadería a esa firma por el propietario que no cumplió con los pagos. Logramos un aporte de CAFACH para que puedan pasar las Fiestas. Lo vamos a incluir en el listado que aún no se pudieron ubicar”.