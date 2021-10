Tellier: Cien años defendiendo la escolarización rural

El Consejo Provincial de Educación, a través de la Dirección de Educación Rural, celebró el centenario de la E.P.P.R N°51 en la localidad de Tellier.

En el acto estuvieron presentes la presidenta del CPE María Cecilia Velásquez; la directora de Educación Rural, Inés Martín; la directora de Nivel Primario, Olga Rizzi; el director de Educación Regional Zona Norte, Alberto Alonso; la directora de Mantenimiento Escolar, Silvana Aybar, el coordinador de Desarrollo Tecnológico y Soporte Técnico, Marcos Flores; entre otros miembros del gabinete educativo y Gustavo González, intendente de Puerto Deseado.

Toda la comunidad de Tellier se congregó, haciendo del aniversario un encuentro más que familiar junto a toda la comunidad educativa. El acto protocolar se inició con la presencia de los abanderados de la institución, las palabras de las autoridades y luego los festejos continuaron compartiendo baile folclórico a cargo de los estudiantes y la canción propia de la escuela, producida por un ex alumno. En la celebración del centenario no faltaron el feliz cumpleaños y la clásica torta para compartir con todos los presentes.

En este sentido, la titular de la cartera educativa, María Cecilia Velázquez, destacó: “El trabajo diario de estas escuelas rurales es un orgullo para Santa Cruz. Si los docentes no tenemos esperanza, no hay esperanza para los pibes, para las nuevas generaciones, no hay esperanza para una nueva sociedad. Siempre debemos tener esperanza. La directora de esta escuela la tiene y la tiene todo su equipo que trabaja con los chicos todos los días aquí en Tellier. La tuvo el que fundó en 1921 esta escuela y la tuvo Juan Domingo Perón cuando recibió la carta de ese vecino y supo responder y construir esta hermosa escuela. Y yo sé que estamos aquí compartiendo, muchos de los que estamos comprometidos con esto, que más allá de la tarea cotidiana y la obligación inmediata, nos entregamos por este objetivo de que el Estado esté presente para todos y todas, los que necesitamos más y más en Argentina, concluyó”.

La Escuela N°57, antiguamente era la Escuela Nacional N°13 y pasó como todas las escuelas rurales por los vaivenes que imprimen la historia política y económica de Argentina. Nació en un espacio cedido por la estación de Ferrocarriles Patagonia. Y con los años comenzó la lucha por un edificio propio lo que se haría realidad años después como lo comenta Inés Martín, directora general de Educación Rural: “Con el advenimiento de la presidencia del general Juan Domingo Perón, dentro el plan quinquenal que establece económicamente, lo primero que hace es crear las escuelas para que los chicos y los maestros tuviesen espacios agradables para estudiar, donde tenían aulas muy amplias bien iluminadas y ventiladas, y con algún espacio físico amplio, ya pensaban en ese entonces que los niños tuviesen un lugar agradable y apropiado no solo para venir a estudiar sino también para socializar con esa población que se había formado”. Este trabajo se vio interrumpido por a los gobiernos de factos que suscitaron desde 1976, quienes pretendieron una sociedad sumisa, silenciada e ignorante. Pero finalmente en el año 1983, con la reanudación democrática y junto al proyecto nacional EMER, pudo reabrir sus puertas para no volver a cerrarlas nunca más.

La llegada a estos cien años viene de la mano de las políticas públicas del gobierno santacruceño a través del CPE. Así es que de manera se refaccionó por completo la escuela, ya que las antiguas instalaciones lo demandaban. Pintura exterior e interior, cambio de aperturas, refacción de los 700 metros cuadrados de techo, arreglos de todas las filtraciones y otras reparaciones generales. En palabras de las docentes: “Ver la escuela así es algo que te llena, pintadita, bonita. Es una escuela que se merecía esto”. El compromiso social se afianza en un trabajo articulado entre provincia y municipio; el intendente de Puerto Deseado Gustavo Gonzáles, felicitó a cada una de las personas que lograron llegar a este festejo y anticipó que el próximo paso será la construcción de un salón de usos múltiples para la localidad.

A esta instancia se le suma la entrega de kits escolares y lúdicos para todos los niveles, una impresora de última tecnología e incluso una entrega de Conectar Igualdad. Con base en el Plan Federal Juana Manso, este programa de conectividad celebró la entrega de notebooks para todos los jóvenes del secundario de Tellier. Milagros, de 13 años, lo cuenta con alegría: “Es la única computadora en la casa de muchos de nosotros. Nos sirve para hacer las tareas, escuchar música y conectarnos con nuestros familiares. Yo tengo mis abuelos en Santiago del Estero”.

En Tellier el corazón de la vida comunitaria es esta institución, tal cual lo comenta la directora Patricia Rojas: “La familia es muy participativa. Muchas son mamás que trabajan acá. Cualquier cosa siempre está viendo qué pueden hacer. El impacto de estas refacciones es algo increíble. Los ves a los chicos y es lo que te llena. Uno tiene que amar la profesión porque un docente acá es un segundo padre o madre para los chicos”. No obstante, la directora emocionada también refuerza sobre el rol social de la institución y el acompañamiento del Estado provincial en ese sentido: “Siempre tuvimos copa de leche y hace poco buscamos la forma para poder tener comedor y darle el almuerzo, porque realmente lo necesitan. Y eso lo logramos entre todos, porque nosotros también somos el Consejo Provincial de Educación y como docentes tenemos que poner lo nuestro. Ver el trabajo que se hace desde la provincia es importante, nunca nos dejaron de lado. Cuando supimos que venía ´Chachi´ yo me emocioné, es algo único ya que está en el acompañamiento diario de la escuela. Vale mucho porque nuestros niños se sienten muy queridos”.

La misma tiene una matrícula de 36 estudiantes. Se agrupan naturalmente en los distintos niveles, pero en un formato de plurigrado. El nivel inicial cuenta con una sala conjunta con seis alumnos de 3, 4 y 5 años. El nivel primario se agrupa en dos secciones. La “A” que reúne 1ero, 2do, 3er año con 8 estudiantes, y la “B” que engloba 4to, 5to, 6to, 7mo año con 12 estudiantes. El secundario por su parte forma un solo grupo de 8 estudiantes. Es destacable que dentro de esta matrícula hay 10 niñxs que provienen de Puerto Deseado, eligiendo esta institución por estar familiarizados con exalumnos, lo que habla del nivel de identidad y unión de la comunidad.

En el acto también se hicieron presentes aquellos que pasaron por aquí y que con emoción compartieron sus recuerdos y anécdotas, siendo también parte de la reivindicación de la Escuelita de Tellier en este aniversario. Así es el caso por ejemplo de la numerosa familia Aguilar, donde todos los hermanos concurrieron a esta escuela. Hoy lo menciona Inés y Ester Aguilar: “Nos sentimos muy emocionadas. Es lo que siente cualquier persona que vivió acá. Es algo muy importante. Es nuestra primaria. Nos sentimos contentas que todavía siga existiendo la escuela y poder concurrir a todos los actos que nos invitan”.

Las escuelas rurales históricamente vienen aportando al debate sobre el acceso a la tecnología, la telecomunicación y la conectividad. La pandemia extendió esa discusión también a las ciudades. La brecha digital en una provincia tan extensa es sin dudas uno de los desafíos más grandes. Por tal motivo en el acto también se hizo presente la Coordinación de Desarrollo y Soporte Técnico, quienes no solo hicieron la entrega de las notebooks sino también se encargaron de la puesta a punto de las conexiones a internet y brindaron una charla a los jóvenes. El coordinador Marcos Flores afirma: “Es importante que toda la familia comparta el uso de la computadora, mientras la familia se apropie, los chicos también lo harán. Además, hay que recalcar que no es casualidad que haya venido el gabinete provincial de Educación, sino que significa que no importa cuántos habitantes haya en el lugar, cada uno de los chicos es importante para la provincia”.

En este sentido, se permite una reflexión sobre la necesidad de mantener una continuidad en la labor de disminuir la brecha digital. La directora de Educación Rural así lo comenta: “Ya desde la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con el Conectar Igualdad, se llegó a todos los rincones del país. Por lo tanto, la pandemia, en las escuelas rurales, no nos tomó desprevenidos. Pero en la transición del 2016 al 2020, el Estado no estuvo presente y esas generaciones no tuvieron eso. En este aniversario volver a retomar el Conectar Igualdad, significa cortar esa brecha, retomar esa continuidad y encaminarse en nuestro país y en la provincia con este proyecto de Juana Manso, donde vemos que el gobierno provincial y nacional siguen apostando por la educación no solamente en las zonas urbanas sino también en la rural”.

Fuente: Prensa Gobierno SC