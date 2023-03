Stia junto a otros gremios avanza en gestiones con autoridades nacionales la Ley de Jubilación Diferencial

El proyecto de ley volvió a ser presentado por el gremio en el cual solicitan el acompañamiento de los legisladores provinciales, con la intención que los trabajadores de las plantas de procesamiento de pescado puedan acceder a una jubilación anticipada por una cuestión de salud.

Fuente: El Chubut

La comitiva gremial estuvo reunida con autoridades de la Secretaria de Agricultura y Pesca de Nación para explicar los motivos y solicitar el apoyo al proyecto, que permitiría a los trabajadores jubilarse a los 55 años, y originalmente entregado a la ex senadora Nancy González.

El secretario general del Stia Chubut, Luis Núñez, contó a EL CHUBUT: “El fundamento es que por trabajar con agentes externos que no se pueden modificar como el frío, al calor, el ruido, el hielo, entre otros, el trabajador está en contacto y manipular la materia prima, la cual es altamente perecedera, y no hay forma de evitarlo. Se hizo una investigación, incluso con otros países europeos, y estudio científicos pudimos demostrar que sufrían un envejecimiento prematuro”.

En relación a los encuentros con funcionarios, agregó: “Tuvimos una reunión con el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el subsecretario de Pesca Nación plantee la necesidad de que apoyaran el proyecto”.

Y añadió: “En la actividad pesquera, salvo los de la alimentación, el resto tiene un régimen especia de jubilación. Incluso logramos la media sanción en el senado y en diputados, y justo hubo cambio de gobierno (Mauricio Macri) y estos proyectos diferenciales quedaron cajoneados y perdió estado parlamentario”.

La senadora por Santa Cruz, Ana Ianni retoma el proyecto y vuelve a presentarlo, a finales de 2022 se trató en las distintas comisiones pertinentes, y fue aprobado, el mismo espera ser tratado en la cámara alta. “Estuvimos en contacto con Ianni y consideraba que para marzo de este año se podría tratar, también hablamos con el senador Carlos Linares, y es uno de los firmantes y acompaña”, aportó Núñez.

Por último, expresó: “Las cámaras empresariales deben participar porque los trabajadores son empleados, desde Capip y Capeca se expresaron en apoyo y estuvimos hablando y entendemos que en principio desde ambas partes deberían estar velando en conjunto por la salud de los trabajadores, aunque no ha habido ningún avance en el tema”.