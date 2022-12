SOMU y la cámara Armadora CAPA pactaron un nuevo aumento en la producción de los buques poteros

El acta acuerdo firmada por la Camara Armadora CAPA y el SOMU será para la nueva temporada, que rige a partir del 1 de enero, hasta el 31 de diciembre.

Fuente: Deproa

Se estableció el incremento sobre los valores de tonelada producida en concepto de sueldo proporcional de producción para la especie calamar,para la categoría Marinero de planta.

Desde la secretaria de pesca del gremio marítimo SOMU espresaron lo siguiente:

Para esta nueva temporada Se logro un 108% de aumento en la tn de calamar.

Queremos destacar que tambien se firmo un 30% como NO REMUNERATIVO, por lo tanto este importe no tendra descuento, ira directamente al bolsillo, queremos dejar en claro que lo NO REMUNERATIVO sera tenido en cuenta para todos los items que integran nuestro salario.

Queremos agradecer el acompañamiento de todos.