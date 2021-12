Soloaga “O es para todos el petróleo o es para nadie la ganancia”

El discurso que pronunció este lunes el Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco Jorge Marcelo Soloaga, en el acto alusivo al Día Nacional del Petróleo, estuvo signado por fuertes críticas hacia quienes pretenden que la Legislatura convalide un acuerdo de concesión de áreas petroleras ya firmado con la Compañía General de Combustibles (CGC) dado que fue redactado sin consultarse a todos los sectores sociales, políticos y gremiales con injerencia en la explotación de un recurso estratégico.

El acto tuvo lugar a mediodía en el sitio histórico donde estuvo emplazado el pozo O12 descubridor del oro negro en territorio santacruceño, el 26 de junio de 1944, cuando el mismo formaba parte de la gobernación militar de Comodoro Rivadavia, ciudad en la cual hoy se cumplen 114 años de la primera epopeya nacional hidrocarburífera.

En la plazoleta – monumento de Cañadón Seco, se izaron los pabellones Nacional y Provincial, entonándose la canción Patria Aurora y el Himno. Tras ello hubo un minuto de silencio en homenaje a los primeros ypefianos que conformaron el equipo que hizo la perforación con el Rotary 23 y seguidamente el diácono Mario Sosa pronunció una invocación religiosa.

También se dio lectura a una Resolución por la cual se otorgó un incentivo financiero de 13 mil pesos a todos los trabajadores y trabajadoras de la comuna, en reconocimiento a la tarea que realizan con eficacia, responsabilidad y dedicación.

BASTON DE MARISCAL PARA TRES DIPUTADOS

La Comisión de Fomento también hizo propicia esta fecha para hacer entrega del “Bastón de Mariscal Petrolero”, símbolo de identidad, pertenencia y protección del recurso natural más importante de Santa Cruz, al diputado nacional mandato vencido Héctor Di Tulio (UCR) a los actuales diputados por los pueblos de Las Heras, Hernán Elorrieta (SER) y de Caleta Olivia, Liliana Toro (Frente de Todos)

A Di Tulio se lo reconoce como un histórico y cabal defensor de los intereses nacionales y de manera particular se resaltó que en la década de los años 90, junto a Jorge Soloaga, se opuso tenazmente a la privatización de YPF cuando Carlos Menen ejercía la Presidencia de la Nación.

En tanto, Hernán Elorrieta y Liliana Toro, forman parte de los legisladores provinciales que dejaron sentado que por ser peronistas no defienden los intereses de las corporaciones, sino el bien común y el de los trabajadores, por lo cual requerirán que se realicen adendas y correcciones al contrato de referencia ya firmado pero aún no aprobado en el parlamento santacruceño.

NO A ACUERDOS SIN CONSULTA POPULAR

Al hacer uso de la palabra, Soloaga resumió el rol protagónico que tuvo y tiene el petróleo en todo el mundo, ya que no solo produce cambios en la ecuación económica y social sino que también trae aparejado conflictos laborales, bélicos y políticos.

De este último aspecto recordó que en la Argentina el primer gobierno constitucional derrocado por el accionar de poderosas multinacionales del petróleo fue el de Hipólito Yrigoyen luego de haber consagrado la figura de una empresa nacional, YPF, y designara como responsable de la misma al general Enrique Mosconi para defender la soberanía de ese recurso estratégico.

También rememoró el pensamiento de Juan Domingo Perón que sostenía firmemente que los recursos naturales deben ser manejados por el Estado en función de los intereses del pueblo. Caso contrario, decía el tres veces Presidente de los argentinos, serán manejados por las grandes corporaciones capitalistas especulativas en función de sus propios intereses.

Ese fue el preámbulo para citar que actualmente, en el contexto de esta provincia, se está registrando una vez más el accionar de empresas corporativas que pactan con funcionarios políticos para convalidar un acuerdo que a todas luces tiene letra muerta porque a sociedad no participó de su redacción.

Aunque no hizo referencia expresa, se refería concretamente a lo que pactó el Ejecutivo provincial con CGC para prorrogar concesiones de área de la zona norte que antes fueron explotadas por Sinopec, la compañía de capitales chinos que no solo dejó un enorme pasivo ambiental sino que además no cumplió con su prometido plan de inversiones y generó crisis en Pymes regionales y desocupación laboral.

De allí que, sostuvo, fue menester reconocer en la fecha que se recordaba, la postura de los legisladores que se no conciben la aprobación lisa y llana de acuerdo.

Resaltó además que referentes de comunidades como la de Cañadón Seco, no fueron convocados para decidir por donde deben pasar los intereses de pueblo y advirtió no somos “la chusma petrolera que sirve para construir la riqueza de los poderosos”.

Por el contrario, afirmó, “somos los hombres y mujeres que nos merecemos la convocatoria a la discusión de los asuntos públicos cruciales para el destino de los pueblos” y “nos ponemos de pie para decir que en esta tierra bendita vamos a tomar las decisiones que tengan que ver con el resguardo de los intereses elementales de nuestras comunidades”.

Para fundamentar esa postura, puso de relieve que “no hemos dado a nadie ni la facultad ni la delegación de representatividad para que discutan sobre acuerdos pergeñados en paraísos fiscales, lavando trapos sucios de los desastres que generaron en esta tierra cuando echaron a la gente, hicieron caer empresas regionales y envenenaron nuestro medio ambiente y a la gente”.

“No se puede aplicar a la realidad viva de la comunidad el patrón de una letra muerta nociva para la democracia y el estado de derecho”.

“Eso significa la irresponsabilidad de los empresarios que para no pagar un centavo de los desastres que han hecho, firman esos acuerdos y después pretenden que se consagren en los lugares donde debe ser representado el pueblo” afirmó.

“Sepan todos que o es para todos el petróleo o es para nadie la ganancia” cerró Soloaga.

Fuente: Prensa CFCS