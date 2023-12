Sin definiciones en el área pesca

Firme convicción del Secretario de Bioeconomía para la elección del sucesor de Carlos Liberman en la subsecretaría. Hay quienes sin certeza oficial, especulan que Pesca podría pasar a la órbita de Industria, por el momento nada confirmado. Lo destacable, es que el Secretario de Bioeconomía no da lugar a operaciones ni especulaciones que conlleven hacia una mala decisión en la elección del sucesor.

Fuente: Pescare

En este proceso de reordenamiento de la administración del Estado por parte de las actuales autoridades políticas que asumieron el domingo 10 de diciembre pasado, quedan algunos interrogantes en el sector pesquero.

El cambio de denominación y baja de categoría de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a Secretaria de Bioeconomía, deja un sesgo de austeridad y recorte de la planta de empleados del ex Ministerio, que alcanzaba hasta septiembre pasado, la cifra de 3145 empleados como se desprende de la página oficial del mismo ente.

Lo cierto es que el demandante sector pesquero, si bien está en el preámbulo del receso de fin de año, donde la totalidad de la flota pesquera queda en puerto, aún quedan buques operativos cursando la última marea del año que requieren, muchas veces, asistencia por parte de las autoridades en una burocrática administración dependiente del Estado, Subsecretaria de Pesca y Acuicultura y principalmente de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización Pesquera, además de otras entidades públicas de la Nación y provincia.

Si bien, como cada 4 años, hubo un desfile de postulantes al apetecible sillón de la Subsecretaría y cada uno de las butacas de Consejo Federal Pesquero, sin éxito.

Se ha dado,igual que en el mismo proceso que los actores del vértice político del país, un sinceramiento y propensión a decir la verdad, como primer medida; dicho esto, se supo que desde la propia cartera de la Secretaría de Bioeconomía, hoy no ha surgido una figura para llevar adelante la gestión de pesca, en una año donde se deben tomar medidas muy relevantes y de impacto económico en el sector pesquero, puesto que vence el acuerdo de 15 años de las cuotas de merluza hubbsi (repartidas en el año 2009), en principio y posiblemente se comience a discutir la viabilidad o no de la cuotificación de la especie langostino, algo efímero tratándose de una especie de muy corta vida, casi impredecible y cuyos factores cambiantes pueden hacer tropezar modelos que hoy funcionan y en un año no.

De hecho nadie pudo explicar ni predecir el récord histórico logrado en aguas bajo jurisdicción de Chubut en la zafra 2022/23, máxime cuando el INIDEP siquiera puede relevar estudios acerca del comportamiento de la especie en esa zona debido a cuatro años en que la provincia expulso al Instituto rector de la ciencia y biología marina escudándose en el Federalismo que goza las provincia.

Por otro lado, sabemos de enorme currículum del Secretario de Bioeconomía, Ing.Agr. Fernando Vilella, pero por sobre todo de la honestidad intelectual abocada en tantos dedicados a la Agricultura y Ganadería y no así al sector pesquero, además rodeado de frondosos cuadros que se destacaron en ambas dos actividades, buscando un perfil de nexo entre la actividad propiamente extractiva del campo y la procesadora industrial para generar alimentos, dando valor agregado a la materia prima, empleo y conocimiento con destino exportación. Casi, lo único que une a la también actividad primaria extractiva, procesadora, industrial y exportadora por excelencia, como lo es la pesca.

Desde hace días, la indefinición, -a pesar de haber tenido muchas reuniones privadas y secretas con los principales referentes del sector pesquero del país-, todo apuntaría a la posibilidad de un cambio de cartera. Donde la Secretaría de bioeconomía actué con solidez en el sector agrícola ganadero, y el sector pesca quede bajo la órbita de la cartera de Industria, quien aun no fue nombrado y por eso la demora en pesca. Todo bajo un mando de inexactitudes, pues al dia no hay certezas.

Lo concreto es que el viernes pasado el propio DNCyFP Dr. Julián Suarez, terminada su jornada de labor en el CFP, presentó su renuncia al cargo, y el lunes, primer día hábil del gobierno del Dr. Javier G. Milei, el propio Vilella no habría aceptado la renuncia, restando en el cargo tiempo indeterminado. El sector pesca pacientemente, -repetimos, en una época donde los barcos y empresas pesqueras solo aprovechan para hacer reparaciones hasta primeros días de enero-, puede esperar.

Por el momento, hay grandes negociaciones de una segunda línea al Secretario, sin presiones ni apuros, (cualidad que se destaca en la figura de Vilella); resaltando sobre todo, la firme convicción de un Secretario de Bioeconomía que no se deja seducir por quienes solapadamente buscan alguna ventaja como encantadores de serpientes, accediendo por cuatro años a lugares decisivos de la gestión pesquera, con operaciones y lobby o con el resurgir del danzar delante de la administración actual, cuando el último año y hasta hace menos de un mes, se fotografiaban con otros opuestos actores.

El Ing. Vilella no lo desconoce, y es muy probable surja una figura propia de su confianza, más que del ambiente teñido de solapados y propios intereses. El tiempo dirá, e incluso recordemos que en la última elección del subsecretario, el propio Liberman fue dado a conocer a fines de diciembre y promulgado a primeros días de enero del 2020.