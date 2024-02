Servicios Públicos avanza en acciones para mejorar el caudal de agua en Puerto Deseado

Días atrás un equipo de trabajo de Servicios Públicos Sociedad del Estado, encabezado por su presidente Jorge Avendaño, visitó la localidad de Puerto Deseado a fin de desarrollar una extensa agenda operativa. La misma incluyó reuniones y el recorrido por los pozos profundos de agua y la planta de ósmosis inversa, entre otros.

Fuente: diario Nuevo Día

En ese marco, las autoridades de la empresa provincial, se hicieron presentes en la subestación transformadora de la localidad portuaria, donde se potencian las labores de derivación de acometidas para brindar energía. A la vez, se focalizó especial atención en las acciones pertinentes al Distrito, y la repotenciación de la Red Transformadora.

Posteriormente, el presidente de SPSE Jorge Avendaño junto al gerente General de Explotación, Miguel Arroyo, se dirigieron al sector donde están los pozos de gran diámetro y los pozos de agua profundo, a fin de constatar el funcionamiento de los mismos con gente de operativa de la localidad de Caleta Olivia. «Ellos se acercaron hasta la zona de explotación de Puerto Deseado con los equipos que tienen, tales como cámaras para controlar internamente como están los filtros de los pozos profundos, y de la zona de explotación. Allí se corroboró que los mismos hace prácticamente diez años que tienen trabajos de limpieza. Esto hace que la producción disminuya», explicó. En ese sentido, manifestó que «teniendo el diagnóstico que hemos logrado con las cámaras que nos permitieron ver internamente como están los filtros de los pozos, se podrá avanzar con la limpieza de los mismo para mejorar la captación».

En cuanto a los trabajos de limpieza, comentó que se iniciarán la semana que viene.

Por otra parte, las autoridades de SPSE, visitaron diferentes lugares, y observaron el trabajo que se está haciendo en Tellier. Allí vieron, la posibilidad de captar pozos para el consumo de agua en la ciudad, y todos los estudios que se están llevando adelante como los geológicos, hídricos y esos sectores de la población.

En ese contexto, el equipo de SPSE se interiorizó acerca del equipamiento que hay en el Distrito, especialmente redes de agua y energía. «Esos sectores de trabajo han quedado disminuidos por las gestiones anteriores que no han comprado los elementos que hacen falta o se han desfinanciado esos sectores sin ningún tipo de sentido. La idea es potenciarlos devuelta para que vuelvan a operar y a trabajar para la comunidad de Puerto Deseado», expresó.

La agenda de SPSE, incluyó una reunión con el intendente Juan Raúl «Pirri» Martínez, concejales de la localidad y grupos partidarios. «La charla fue importante porque se aclararon varias incógnitas con respecto a la escasez de agua en la ciudad, y como estamos encarando las posibles soluciones para potenciar el caudal.»

«También visitamos la planta de ósmosis inversa. Se están gestionando las compras para el caño de alimentación a la planta que está en la playa y que en su momento se rompió y no se pudo comprar dado que es importado. No teníamos posibilidad de que los proveedores nos cotizaran el mismo, porque no podían tener un valor real al estar suspendido el ingreso de elementos importados para la planta. Eso ya se liberó por eso he firmado los nuevos concursos para que se haga la competencia entre los distintos proveedores. Y cuanto antes tengamos la pieza necesaria para reparar el ingreso de alimentación de mar a la planta de osmosis inversa en Puerto Deseado», comentó.

«En ese sentido, estamos trabajando con mucha premura para que la planta produzca los 3000 metros cúbicos diarios, hoy está en una producción de 1600 – 1800, lo cual no cubre la necesidad para lo cual fue creado la planta en Puerto Deseado», finalizó.