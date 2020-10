Seguros en bicicleta, cuidándonos del coronavirus

Sin embargo, investigaciones de Luchemos por la Vida muestran que la mayoría de los ciclistas no usan el vital casco protector (73%) o no respetan el semáforo en rojo (87%) ni menos aún la prioridad peatonal (98%).



Por su seguridad y la de los demás, es importante que los ciclistas siempre respeten



:el uso indispensable del casco para ciclistas (ver Campaña “Casco en Bici”),los semáforos,

la prioridad peatonal

todas las señales de tránsito,

no beber nada de alcohol antes de conducir,

no usar celular ni auriculares,

circular por la calzada en el sentido del tránsito, nunca de contramano,

si existe ciclovía o senda para ciclistas, circular por ella,

circular sobre la derecha,

hacer señales para anunciar las maniobras: al girar a la izquierda, a la derecha y para frenar,

hacerse ver, iluminándose con ropas claras y materiales reflectantes (chaleco o cintas para el cuerpo y placas para las ruedas, ojos de gato, pedales y manubrio de la bici).

Llevar las luces reglamentarias: blanca adelante y roja atrás,

evitar zigzaguear o hacer piruetas y no tomarse de otro vehículo para circular,

prestar atención al estado del pavimento para poder evitar agujeros, depresiones, manchas de aceite, líneas pintadas, etc

De no poder evitarlos, atravesarlos en línea recta.

disminuir la velocidad y adecuar el uso de los frenos cuando haya pavimento húmedo,

mantener adecuada distancia de los demás vehículos circulantes y estacionados,

mirar el interior de los vehículos estacionados para evitar puertas que se abran o arranques sin aviso.